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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۲۴

رئیس انجمن هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان خبر داد:

سیستان و بلوچستان نوروز ۹۶ میزبان نمایش های طنز

سیستان و بلوچستان نوروز ۹۶ میزبان نمایش های طنز

زاهدان - رئیس انجمن هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان گفت: نمایش های کوتاه طنز در ایام نوروز در سطح استان اجرا می شود.

علیرضا سلمان نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله با فرارسیدن ایام نوروز هنرمندان تئاتر سیستان و بلوچستان در شهرستان های مختلف استان نمایش های طنز خیابانی را به روی صحنه می برند که این مقوله همچون گذشته برای سال آینده نیز برنامه ریزی شده است.

وی افزود: با فرارسیدن نوروز ۹۶ هنرمندان تئاتر استان در شهرستان های مختلف  مشغول تمرین و آماده سازی نمایش های کوتاه طنز هستند تا با فرارسیدن ایام نوروز این نمایش ها را در مکان های عمومی و پرتردد شهرها به اجرای عموم بگذارند.

وی ادامه داد: در مرکز استان سیستان و بلوچستان در سال های گذشته هنرمندان در چند پارک منجمله پارک فرهنگیان و پارک آزادی به اجرای نمایش می پرداختند که در سال جاری علاوه بر این دو مکان نقاط دیگری برای اجرای نمایش مورد توجه قرار خواهند گرفت.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان گفت: پس از آماده سازی نمایش ها و قطعی شدن مکان های اجرا در تمامی شهرستان های استان اطلاعات دقیق تر مکان ها از طریق رسانه های جمعی به هم استانی ها اطلاع رسانی می شود تا در صورت تمایل بتوانند با حضور در محل اجرا از تماشای نمایش لذت ببرند.

کد مطلب 3930867

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