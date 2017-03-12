مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیات اسکیت استان لرستان یکشنبه ۲۲ اسفندماه سالجاری در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان لرستان، به ریاست مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و با حضور اعضای مجمع برگزارشد.

در این مجمع ۳ کاندیدا ثبت نام کردند که خانم خواجوی قبل از حضور در مجمع انصراف کتبی خود را به امور مجامع اداره کل تقدیم کرد و عدم حضور مهرداد کریم پور در مجمع نیز به منزله انصراف تلقی شد و در نهایت مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت با حضور محمود ترابی گودرزی تنها کاندیدای مجمع ادامه یافت.

محمود ترابی گودرزی با کسب ۱۱ رای از ۱۱ رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت اسکیت لرستان به مدت ۴ سال انتخاب شد.

پیش از این معصومه جلدانی به مدت ۶ ماه سرپرستی این هیات را در استان عهده دار بود.