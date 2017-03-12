  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱:۱۰

مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت لرستان برگزار شد

مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت لرستان برگزار شد

خرم آباد- مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت لرستان برگزار و محمود ترابی گودرزی به عنوان رئیس این هیئت ورزشی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیات اسکیت استان لرستان یکشنبه ۲۲ اسفندماه سالجاری در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان لرستان، به ریاست مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و با حضور اعضای مجمع برگزارشد.

در این مجمع ۳ کاندیدا ثبت نام کردند که خانم خواجوی قبل از حضور در مجمع انصراف کتبی خود را به امور مجامع اداره کل تقدیم کرد و عدم حضور مهرداد کریم پور در مجمع نیز به منزله انصراف تلقی شد و در نهایت مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت با حضور محمود ترابی گودرزی تنها کاندیدای مجمع ادامه یافت.

محمود ترابی گودرزی با کسب ۱۱ رای از ۱۱ رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت اسکیت لرستان به مدت ۴ سال انتخاب شد.

پیش از این معصومه جلدانی به مدت ۶ ماه سرپرستی این هیات را در استان عهده دار بود.

کد مطلب 3930868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها