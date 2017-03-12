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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱:۰۸

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

بزرگ‌ترین همایش دوچرخه‌سواری لرستان برگزار می‌شود

بزرگ‌ترین همایش دوچرخه‌سواری لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد- مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان از برگزاری همایش باشکوه دوچرخه سواری در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یاور عزیزپور اظهار داشت: همایش دوچرخه سواری که ۱۲ اردیبهشت به مناسبت گرامیداشت روز معلم در لرستان برگزار می شود و تمامی دوچرخه سواران شهرستان ها در این همایش حضور دارند.

وی از حمایت و همکاری استانداری لرستان در اجرای این برنامه خبرداد و گفت: استاندار لرستان مثل همیشه در این مورد همکاری و مساعدت لازم را با دستگاه ورزش و جوانان و ورزشکاران دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان یادآور شد: از همه ظرفیت های استان برای برگزاری هرچه با شکوه تر این همایش استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 3930869

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