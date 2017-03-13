لزوم تلاش برای ایجاد خاطره ای خوب برای مهمانان نوروزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه یک شنبه در شورای هماهنگی مدیرت بحران استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، گفت: حادثه خبر نمی کند و باید خود را به خصوص در ایام عید آماده کنیم لذا وظیفه شورای هماهنگی مدیریت بحران بسیار سنگین تر از روز های عادی سال است.

وی خواستار اجرای مانور های داخلی شد و افزود: در نزدیک ایام نوروز هر دستگاهی به صورت داخلی مانور هایی را جهت محک زدن توانایی خود برگزار کند و آن را تقویت کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار داشت: استان کردستان به مانند هر سال پذیرای مهمانان نوروزی است و کار ما نیز سخت تر از هر سال است و باید شرایط را مهیا کنیم تا مسافران با خاطره ای خوش استان کردستان را ترک کنند.

قادری در خصوص ساختمان ها و امکان گفت: مدیران ساختمان های دولتی و خصوصی قانوناً موظف هستند تا در ایمن سازی اماکن تحت نظر خود کار های لازم را انجام دهند.

وی افزود: حادثه های که رخ می دهد باید از آنها عبرت بگیریم و اکنون اگر آتش نشانی در خصوص ساختمان ها و اماکن تجاری تذکراتی را می دهد باید جدی گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه در ایام نوروز جایگاه های سوخت ذخیره کامل را خواهند داشت، عنوان کرد: در این ایام توجه بیشتری به استاندارد ها در جایگاه های سوخت می شود تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

قادری گفت: در ۱۵ روز تعطیلی این ایام افرادی به دنبال ساخت و ساز های غیر قانونی هستند و قصد سو استفاده از ایام تعطیل بکنند که از شهرداری به عنوان متولی در خواست داریم که در این ایام توجهی برای جلوگیری از این مسئله داشته باشند و از دستگاه قضا هم انتظار می رود در صورت شناسایی چنین ساخت و ساز های به شدت با افراد برخورد کند.