به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند عصر امروز در نشست کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مناطق و شهرستان ها با گرامیداشت روز شهید اظهار داشت: اگر می خواهیم جامعه ای پیشرفته داشته باشیم و مفاهیم فرهنگی در جامعه به درستی نهادینه شود و مسیر توسعه، پیشرفت و تعالی را به خوبی طی کنیم باید این احساس را در خودمان زنده کنیم که نقش تک تک ما در این مسیر تعیین کننده و سازنده است.

وی افزود: اگر تعامل بین خانه و مدرسه به خوبی صورت گیرد بسیاری از مسائل و مشکلات در فرایند تعلیم و تربیت حل خواهد شد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان خاطر نشان کرد: هر چه در عرصه آموزش موفق عمل کنیم، تا زمانی که دانش آموز به تربیت مطلوب نرسیده باشد که به حقوق و تکالیف خود آشنا شود و رعایت حقوق دیگران را محترم بشمارد، سودی به حال جامعه نخواهد داشت.

دریکوند بر این نکته تاکید کرد که جامعه به افرادی نیاز دارد که خود را در خدمت جامعه بدانند و از خدمت کردن به دیگران احساس لذت کنند، اظهار داشت: شهروند مطلوب کسی است که به حریم خصوصی دیگران احترام می گذارد، حقوق شهروندی را رعایت می کند، نحوه برخورد صحیح با خانواده را می داند و مهارت های زندگی را به درستی فرا گرفته است.

وی تحقق کامل اهداف تعلیم و تربیت را در ارتباط و تعامل بین خانه و مدرسه دانست و افزود : باید شیوه ها و روش های تربیتی بین خانه و مدرسه را هماهنگ کرد و سبک فرزند پروری را به خانواده ها آموزش داد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بر تقویت رابطه بین اولیا و مربیان تاکید کرد و بیان داشت: اگر سطح مشارکت بین خانه و مدرسه را به مشارکت های مادی والدین محدود کنیم به اهداف انجمن اولیا و مربیان به درستی عمل نکرده ایم.

دریکوند مشارکت های فکری و فرهنگی را از جمله اولویت های انجمن های اولیا و مربیان برشمرد و تصریح کرد: نقش انجمن اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف مدرسه و اعتلای علمی و فرهنگی دانش آموزان تعیین کننده و مهم است و باید به این مطلب باور و اعتماد داشت.

وی به عبرت آموزی از شهیدان نیز اشاره کرد و گفت: شهیدان به رسالت و مسئولیت خود به درستی عمل کردند و به خاطر حفظ کیان میهن از همه چیز خود گذشتند و ما هم وظیفه داریم امانت دار خوبی باشیم و به رسالت خود عمل کنیم.