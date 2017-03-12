به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در همایش همیاران پلیس که در دبیرستان حضرت خدیجه کبری(س) برگزار شد ضمن اشاره به برگزاری مراسم آماده‌باش و همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس استان لرستان اظهار داشت: این همایش به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی دانش‌آموزان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و شیوه برخورد با تخلفات در این زمینه برگزار شد.

وی ادامه داد: در استان لرستان نزدیک به ۳۷ هزار همیار پلیس دانش‌آموز آموزش‌های لازم را در رابطه با مقررات راهنمایی و رانندگی فراگرفته‌اند و در سفرهای نوروزی و دیگر سفرهایی که در طول سال انجام می‌شود می‌توانند به‌عنوان یکی از سرنشینان خودرو نسبت به ارائه تذکرات لازم در صورت مشاهده تخلفات راهنمایی و رانندگی به رانندگان خاطی اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان لرستان با اشاره به تأثیرات مثبت به‌کارگیری همیاران پلیس در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد والدین نسبت به تذکرات فرزندان خود واکنش مثبت نشان می‌دهند که این امر می‌تواند زمینه کاهش تلفات جاده‌ای در اثر تصادفات و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را فراهم کند.

سرهنگ مرادی ابراز امیدواری کرد که با به‌کارگیری همیاران پلیس در سفرهای نوروزی امسال شاهد کاهش حوادث جاده‌ای نسبت به سال‌های گذشته باشیم تا بتوان نسبت به ایجاد امنیت رانندگی در سطح جاده‌ها تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: سال ۸۴ در کل کشور ۲۸ هزار کشته درنتیجه تصادفات رانندگی ثبت‌شده که این میزان در پایان امسال ۱۲ هزار فقره کاهش‌یافته و به ۱۶ هزار فقره رسیده است.