چهاردهمین جشنواره سرزمین نور جشنواره ای مطلوب اما قابل ارتقا

سردار غلامحسین غیب پور شامگاه یکشنبه در حاشیه نخستین روز از اختتامیه چهاردمین جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره، جشنواره ای بسیار خوب بود و تعداد آثار شرکت کننده حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار اثر در ۱۴ رشته بود که در کمتر از پنج ماه این تعداد اثر به جشنواره رسید.

وی بیان کرد: دریافت این تعداد آثار در این مدت زمانی نشان دهنده این است که این جشنواره جای خود را باز کرده است اما جا برای بهتر شدن دارد.

رئیس سازمان بسیج مستصعفین افزود: با اطلاع رسانی قوی می توان شمار این آثار را از ۲۷ هزار به صد هزار و حتی بیشتر افزایش داد.

غیب پور جذابیت زبان هنر را عمده دلیل این ادعا دانست و گفت: دلیل افزایش تعداد جذابیت و رسایی هنر است که می شود به آن تمسک کرد.