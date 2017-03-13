شهدا امامزاده های عشق/دشمن با یک موشک ایران، نابود می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی شامگاه یکشنبه در آیین شبی با شهدا که با حضور مردم و مسئولان بر روی پیکر پاک ۱۶۵ شهید گمنام در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، اظهار کرد: شاید دلیل گمنام ماندن برخی از شهدا این است که در وصیت نامه های خود اعلام کرده اند دلشان می خواهد مانند مادرشان فاطمه زهرا (س) ناشناس بمانند.

وی افزود: اکنون که مردم شهید پرور شهرستان دزفول پس از سالها اینچنین با عشق در کنار شهدا مانده اند، سرویس های جاسوسی و ماهواره های دشمن که آرزو دارند شکسته شدن ولایت و ایمان را ببینند، کجا هستند که باز هم به آنها بگوییم عددی نیستند.

معاون اجرایی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان عنوان کرد: یادمان باشد امام خمینی (ره) در سرزمینی انقلاب کرد که متعلق به آمریکا و استکبار بوده و ایران برده و حقیر بود اما امام بزرگوار به ملت شریف ایران عزت و سربلندی عطا کرد.

سرهنگ حاجتی بیان کرد: سال ۵۷ در ایرانی ندای انقلاب طنین انداز شد که چهارراه اقتصاد دنیا و سرشار از معادن ارزشمند و استراتژیک بود. ایرانی که دنیا قصد داشت منابع فراوان آن را به تاراج ببرد اما دیدیم که حضرت امام همچون امام حسین (ع) قیام و انقلاب کرد.

وی اضافه کرد: در زمان جنگ تحمیلی ابر قدرت های جهان به صدام تجهیزات و منابع فراوان دادند تا با حملات خود مردم ایران را به خاطر حمایت از امام خمینی (ره) منصرف کنند اما مردمان ایران مردانگی کردند و شرافت خود را حفظ کردند.

معاون اجرایی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه مادران این سرزمین فرزندان خود را تقدیم امام، انقلاب و اسلام کردند تا انگ بی معرفتی نخورند، گفت: امام در زمانی که ایران در اوج حقارت بود با همین مردم سربلند و مقاوم دزفول انقلاب کرد و به راستی که مردمان دزفول شایسته بهترین ها هستند.

سرهنگ حاجتی با اشاره به اینکه شهدا امامزاده های عشق هستند، افزود: آنها با جان خود در مقابل دشمن برای سربازی ولایت ایستادند و ما نیز همچنان باید ادامه دهنده راه حسینی آنها باشیم.

وی با اشاره به رشادت های رزمندگان و مردمان دزفول در ایام جنگ تحمیلی تاکید کرد: نام دزفول در تاریخ ایران با عزت و سرافرازی ماندگار خواهد ماند.

سرهنگ حاجتی با بیان اینکه شهدا دکترای معرفت داشتند که اجازه ندادند دشمن پا روی اهداف کربلای ۱۴۰۰ سال پیش بگذارد، اظهار کرد: امروزه به حرمت و پاسداشت خون همین شهدا است که جوانان ما در کیلومترها دورتر از وطن نبل الزهرا را آزاد می کنند.

وی ادامه داد: دشمن قصد دارد از طریق فضای مجازی و تهاجم فرهنگی به ما حمله کند که مردم ایران و به ویژه جوانان باید هوشیار باشند هر چند امروزه فرهنگ شهادت در بین جوانان ما نهادینه شده و جوانان کشورمان تبدیل به سرباز امنیت و مدافع حرم شده اند.

معاون اجرایی سپاه حضرت ولیعصر (عج) با اشاره به قدرتمندی ایران در منطقه و جهان تاکید کرد: امروزه اگر اسرائیل یا عربستان و استکبار بخواهند دست از پا خطا کنند با یک موشک آنها را با خاک یکسان می کنیم چرا که ایران ملتی سربلند و به یمن وجود دلاورمردان و شیرزنان خود همواره قدرتمند خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان حامل ۱۶۵ شهید گمنام که عصر یکشنبه وارد شهرستان دزفول شده بود، پس از طی کردن مسیرهای مشخص در نهایت با استقبال پرشور مردم به سمت حسینیه ثارالله مشایعت و در این حسینیه برنامه هایی همچون مداحی و آیین شبی با شهدا اجرا شد. تابوت های حامل پیکر پاک این شهدا در محل حسینیه بر روی زمین قرارداده شدند و مردم در اطراف آنها گرد هم آمدند و به راز و نیاز و مناجات پرداختند. سرانجام پس از پایان این مراسم باشکوه پیکر پاک این شهدا مجددا در کانکسی چینش شد تا برای احراز هویت به تهران منتقل شوند. دزفول تنها شهر خوزستان بود که امروز میزبان ورود این شهدای گمنام بود.

این شهدا مربوط به عملیات‌ های والفجر ۸، کربلای ۴، رمضان، خیبر، بدر، والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم و تک‌ های دشمن در سال ۶۷ هستند.

پیکرهای پاک این شهدا در روزهای اخیر در مناطق جنگ تحمیلی در استان‌ های بصره و العماره عراق از سوی گروه‌ های تفحص کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند.

مردم دزفول در ایام دفاع مقدس دو هزار و ۶۰۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند.