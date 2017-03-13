مجموعه ها و فعالان فرهنگی هنری اهواز در سال ۹۵ تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، خالد لویمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز در این مراسم که شامگاه یکشنبه در سالن گیت بوستان برگزار شد، گفت: حدود ۳۰۰ موسسه فرهنگی هنری و آموزشگاه آزاد هنری در اهواز زیر نظر این اداره در حال فعالیت هستند که این آمار رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه افراد قابل تقدیر در این مراسم با دقت و کارشناسی انتخاب شده اند، افزود: در این مراسم از موسسات، انجمن ها، آموزشگاه های آزاد هنری و مجموعه هایی که زیر نظر این اداره به ارائه تولیدات در زمینه فرهنگ و هنر می پردازند و در برپایی جشنواره ها و همایش های عام المنفعه همکاری دارند و نسبت به سایر موسسات و مجموعه ها، بیلان کاری بالاتری دارند و فعالیت های آنها در سطح ملی و فراملی قابل عرضه است، تقدیر به عمل می آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز عنوان کرد: با توجه به اینکه رویکرد ما بالا بردن کیفیت تولیدات فرهنگی است؛ در این راستا باید قدر و ارزش موسسات و شهروندانی که در زمینه تولید محتوای فرهنگی خوب گام بر می دارند را بدانیم و به آنها کمک کنیم.

رئیس انجمن موسیقی استان خوزستان نیز در این مراسم به جایگاه خیلی خوب موسیقی خوزستان در کشور اشاره کرد و گفت: از لحاظ تعدد فعالیت ها و هنرمندان و توانایی که در زمینه موسیقی در استان داریم شاید در کشور در رده دوم و یا سوم باشیم.

بهنام کوراوند افزود: بیشترین مجوزهای کنسرت های موسیقی بعد از تهران و فارس در خوزستان داده می شود و طی ده سالی که من در زمینه موسیقی فعالیت و مدیریت داشتم و در دوره فعلی در استان نگاه خیلی خوبی به مقوله کنسرت ها و موسیقی شده و پروسه گرفتن مجوز برای برگزاری اجرای صحنه ای موسیقی تسهیل شده است.

وی از اصحاب رسانه و مطبوعات تقاضا کرد به اخبار حوزه موسیقی در استان بیش از پیش توجه کنند و در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه از مؤسسات فرهنگی هنری و قرآنی، آموزشگاه های آزاد هنری(هنرهای تجسمی و موسیقی)، انجمن های فرهنگی هنری، انتشارات، کانون های فعال فرهنگی هنری مساجد، مجموعه های فرهنگی هنری و شهروندان فعال در حوزه فرهنگ و هنر پس از بیان پیشنهادات وایده های قابل اجرا در زمینه بهبود روند فعالیت های فرهنگی هنری کلانشهر اهواز درسال۹۶، با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.