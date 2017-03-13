محمود عباس: ترامپ بر پایبندی به تلاش های صلح تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با وی بر پایبندی به تلاش ها برای صلح تاکید کرده است.

عباس طی سخنانی در رام الله اعلام کرد که دو روز پیش از این گفتگوی تلفنی «سازنده ای» را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام داده و ترامپ بر پایبندی کامل خود به روند صلح و راه حل موسوم به دو دولت تاکید کرده است.

این تماس تلفنی در کاهش نگرانی فلسطینیان نسبت به اظهارات اخیر ترامپ درباره طرح دو دولت نقش داشت. ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد که پیشنهاد دو دولت یکی از گزینه هاست.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در عین حال از دیدار قریب الوقوع خود با ترامپ در کاخ سفید خبر داد.