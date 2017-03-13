بغداد محور مذاکرات هیات عراقی با طرف سعودی در ریاض را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه عراق یکشنبه شب با صدور بیانیه ای، مهمترین محورهای مذاکرات هیات عراقی با طرف سعودی در ریاض را تشریح کرد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه عراق از پیشنهاد عربستان سعودی برای تشکیل کمیته هماهنگی بین دو کشور خبر داد.

«احمد جمال» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق طی بیانیه ای اعلام کرد که دو طرف تعدادی از موضوعات متعلق به بازگشایی گذرگاه های مرزی، حمل و نقل هوایی مستقیم، تسهیل در اعزام حجاج و عمره گزاران عراقی به عربستان و سفر زائران سعودی به عتبات را مورد بحث قرار دادند.

همکاری در زمینه نفت و انرژی، بازسازی مناطق آزادشده از سیطره داعش، تشویق سرمایه گذاری شرکت های سعودی داخل عراق و همچنین هماهنگی امنیتی در زمینه تبادل اطلاعات از دیگر محورهای این مذاکرات اعلام شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه عراق همچنین افزود که در این نشست بر همکاری دو کشور در سازمان های بین المللی و منطقه ای و ضرورت توقف اظهارات رسمی تنش زا و دیدار مقامات دو کشور در سطوح عالی تاکید شده است.

گفتنی است که وزارت امور خارجه عراق روز شنبه از عزیمت هیاتی عراقی به عربستان سعودی به منظور بررسی موضوعات مشترک بین دو کشور خبر داده بود.