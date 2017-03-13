آموزش اصول ایمنی آتش نشانی در جوادآباد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محمد خانی در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه چهارشنبه آخر سال و با توجه به اهمیت آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان در خصوص حوادث و مسائل ایمنی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی برای دانش آموزان شهر جوادآباد کردیم.

وی افزود: پرسنل آتش نشانی جواد آباد در پایان نماز جمعه اقدام به توزیع بروشورهای ایمنی بین عموم مردم در راستای آگاه‌سازی حوادث چهارشنبه آخرسال کردند.

وی تاکید کرد: متاسفانه همه ساله در چهارشنبه آخر سال شاهد خسارات مالی و جانی به عموم مردم هستیم که طی سال های اخیر با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم شاهد کاهش آمار حوادث به ویژه در چهارشنبه سوری بوده ایم که باید با فرهنگ سازی روند فعلی حفظ شود.

خانی افزود: دانش‌آموزان باید در خصوص حوادث آتش سوزی و خطرات احتمالی آگاه شوند لذا در همین راستا شهرداری جوادآباد با همکاری اداره آموزش و پرورش جوادآباد اقدام به حضور در مدارس و آموزش به دانش آموزان کرده است.