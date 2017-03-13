برداشت گندم در دشت «پیشین» شهرستان سرباز آغاز شد

رضا نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار برداشت اولین خوشه های طلایی گندم با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، مجری طرح گندم و همچنین هیئت همراه در دشت «پیشین» شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی افزود: امیدواریم درسال زراعی جاری از سطح زیرکشت ۶۸ هزار هکتار گندم در سیستان و بلوچستان بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت و ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاوزران استان خریداری شود.

وی افزود: کشت گندم در بیشتر شهرستان های سیستان و بلوچستان انجام می شود اما با توجه به شرایط و آب و هوای مناسب جنوب استان همواره نخستین برداشت این محصول کشاورزی در استان و حتی در کشور در شهرهای جنوبی این استان از جمله پیشین آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه کشت گندم در سیستان و بلوچستان در ماه های آبان و آذر شروع می شود، ادامه داد: برداشت این محصول از این ایام به ترتیب از شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان آغاز می شود وتا خرداد سال آینده در مناطق مرکزی و شمالی استان ادامه دارد.