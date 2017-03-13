تنش هلند و ترکیه؛ تلاش برای کاهش قدرت اردوغان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «ابراهیم فراهانی» در یادداشتی برای خبرگزاری مهر می نویسد: تنش لفظی و دیپلماتیک دو کشور ترکیه و هلند بالا گرفته است. این تنش هنگامی بالا گرفت که هلند روز شنبه از نشستن هواپیمای «مولود چاووش‌اغلو» وزیر خارجه ترکیه، جلوگیری کرد. وی قصد داشت در میتینگ انتخاباتی ترک‌ تباران هلند در شهر «روتردام» شرکت کند. «فاطمه بتول سایان کایا» وزیر خانواده ترکیه نیز که از آلمان از مرز زمینی وارد هلند شده بود تا در سخنرانی روز یکشنبه شرکت کند با اسکورت به بیرون از هلند هدایت شد.

هلند اولین کشوری نبود که از برپایی میتینگ های انتخاباتی دولت ترکیه جلوگیری کرد. سه شنبه هفته گذشته سخنرانی «چاووش اوغلو» در «هامبورگ» نیز به بهانه عدم تامین امنیت لغو شده بود. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در واکنش به لغو این سخنرانی دولت آلمان را ادامه حکومت نازیسم خطاب کرد.

اما تنش میان هلند و ترکیه به شکل دیگری ادامه یافت. اردوغان دولت هلند را فاشیست و پس‌مانده نازی‌ها توصیف کرد و نخست وزیر هلند این موضع آقای اردوغان را یک حرف جنون‌آمیز خواند. در استامبول و روتردام معترضین به خیابان ها آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضدشورش در این بندر بزرگ غرب هلند، با پوشش کامل و مجهز به خودروهای آبپاش، هواداران رجب طیب اردوغان که در برابر کنسولگری ترکیه جمع شده بودند را به‌ زور مجبور به ترک محل کرده‌است در استامبول هم در مقابل سرکنسولگری هلند معترضین تجمع کردند و حتی پرچم ترکیه را به جای هلند نصب کردند.

این پایان ماجرا نیست و کشور سوئد نیز سخنرانی دیگری از دولت مردان ترکیه را لغو کرد و صدراعظم اتریش پیشنهاد لغو تمام میتینگهای انتخاباتی ترکیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داد و تنها در فرانسه این پیشنهاد عملیاتی نشد. دلایل این تنش اخیر در سطح تحلیل منطقه ای به شرح زیر است:

انتخابات پیش روی کشورهای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا را باید مجموعه ای فرض کرد که سه انتخابات پیش رو دارد و نمی توان تحلیل درستی از رفتار یک کشور (هلند) بدون در نظر گرفتن ساختار اتحادیه اروپا ارائه داد. انتخابات مجلس نمایندگان کشور هلند (۱۵ مارس)، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (۲۳آوریل) و انتخابات فدرال آلمان (۲۲ اکتبر) در سال ۲۰۱۷ برگزار می شود. هر کدام از این انتخابات می تواند همگرایی منطقه ای اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کند.

زنگ هشدار اول با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و زنگ هشدار دوم با پیروزی ترامپ در آمریکا و تقویت احزاب راست افراطی موافق با خروج از اتحادیه به صدا درآمد. روز چهارشنبه اولین انتخابات در هلند برگزار می شود. تنش با ترکیه می تواند بر این انتخابات تاثیرگذار باشد. «مارین لوپن» کاندیدای طرفدار خروج فرانسه از اتحادیه نسبت به دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۲ از وضعیت بهتری برخوردار است. آنگلا مرکل صدراعظم کنونی آلمان تصمیم دارد برای بار چهارم مقامش را حفظ کند اما با کاهش محبوبیت مواجه است که دلیل آن پذیرش نزدیک به یک میلیون پناهجوست.

رفراندوم تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه: اتحادیه اروپا خواستار شکست این رفراندوم است. از نظر اتحادیه با پیروزی اردوغان در این رفراندوم، کوچکترین نشانه های دموکراسی نیز در ترکیه از بین می رود. اردوغان هم اکنون فراتر از وظایف قانونی اش بر ترکیه حکمرانی می کند و بعد از کودتای نافرجام با اعلام و تمدید وضعیت فوق العاده تمامی مخالفان در مطبوعات، ادارات و ارتش را دستگیر یا اخراج کرده است. قانون اساسی جدید در ترکیه به اردوغان قدرتی فوق العاده می دهد که دیگرهیچ نهاد مستقلی در ترکیه باقی نخواهد ماند. ترکیه برای اتحادیه اروپا پلی است از آسیا به اروپا و هم سدی است در برابر موج بحران از خاورمیانه به اروپا. اکنون ترکیه در مسیر رفتن به سمت حکومت ریاست جمهوری مادام العمر (تاسال ۲۰۲۹) قدم بر می دارد و برای اتحادیه اروپا خطری امنیتی محسوب می شود. شکست اردوغان امید آلترناتیوی غیر از اردوغان را زنده نگه می دارد تا با ابزار مدنی و قانونی یا غیرمدنی مانند کودتا، جایگزین شود.

حفظ حیثیت اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا برای رسیدن به این همگرایی منطقه ای مسیری دشوار را پیموده است. پیمان های حقوقی، پولی، مهاجرتی و امنیتی حاصل سال ها تلاش حقوقدانان و دیپلمات هایی است که سازمانی بی همتا خلق کنند که تا قبل از برگزیت الگوی تمامی کشورها بوده است. امروز امنیت و دوام اتحادیه اروپا از سه جهت تهدید می شود. ابتدا از سوی روسیه خرس بیدار شده از خواب زمستانی در بحران اوکراین، اتحادیه اروپا نتوانست تاثیرگذار عمل نماید. دوم از سوی ترکیه که بحران و ناامنی عراق و سوریه را به مرزهای اروپا رساند و سیل پناهجویان را برای باج خواهی روانه اروپا کرد. سومین تهدید دولت جدید آمریکاست. مرکل اعلام کرده که در دیدار روز سه شنبه با ترامپ ازحیثیت اتحادیه اروپا دفاع می کند و ابزارهای لازم برای جنگ اقتصادی با آمریکا را در اختیار دارد.

ترکیه و اتحادیه اروپا با قدرت گرفتن بیشتر اردوغان روز به روز از هم دورتر می شوند. اتحادیه اروپا از همه توانش بهره می برد تا قدرت اردوغان کاهش یابد و جایگزینی مناسب در ترکیه بر سر کار آید. اردوغان می داند که پیروزی در رفراندوم پاشنه آشیل مشروعیت حزب عدالت و توسعه است. اکنون محبوبیت حزب عدالت و توسعه به زیر چهل درصد نزول کرده است و حمایت حزب ملی گرای حرکت ملی هم همچنان نتوانسته آرای لازم برای پیروزی در رفراندوم را کسب کند. دو گزینه بیشتر پیش روی آینده ترکیه نیست دیکتاتوری اردوغان پیروز یا اردوغان غرق شده در اقداماتی اشتباه.