نفوذ نیروهای دشمن در حوزه جنگ نرم یک تهدید جدی محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش جهادگران استان تهران با عنوان هیئت عشاق الولایه، شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از خانواده شهید علی اسماعیلی جهادگر شهید مدافع حرم تجلیل به عمل آمد.

از شهید اسماعیلی که در راه دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت بهترین سرمایه خود را تقدیم کرد، دو یادگار باقی مانده است و خانواده این شهید مدافع حرم بر ادامه یافتن راه شهدا تأکید کردند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در جمع جهادگران این استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم اظهار داشت: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی به برکت خون مطهر شهداست.

وی افزود: به برکت خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان حرم، امروز پیام و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران به نقاط مختلف جهان صادر شده است و آحاد مردم و مسئولان، مدیون شهدا و خانواده های آنان هستند.

محمودی ادامه داد: امروز ادامه دادن راه و مسیر شهدا و تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهدا و ایثارگران یک رسالت خطیر و مهم محسوب می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به پروژه جنگ نرم دشمن بیان داشت: نفوذ نیروهای دشمن در عرصه جنگ نرم، یک تهدید جدی برای نظام اسلامی محسوب می شود که هوشیاری مردم و مسئولان را می طلبد.