آبروی مسئولی را ببرند برخورد می کنم/مدیران صداقت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سینکایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم تعامل بین دستگاه قضایی و نهادها و ادارات شهرستان قرچک گفت: این تعامل باید متقابل باشد و همینطور که دستگاه قضایی با ادارات تعامل دارد توقع تعامل از سوی روسای ادارات نیز وجود دارد.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین یک مسئول در نظام اسلامی اضافه کرد: هریک از دوستان و سروران عزیز در حیطه کاری خود مسئول است،یک مسئول در برابر همه حرکات و اعمال خود باید پاسخگو باشد، هرکس در برابر ابلاغی که برای وی زده شده و ریاستی که بر عهده وی است مسئولیت دارد.

سینکایی با اشاره به تدین و ولایتمداری مردم شهرستان قرچک افزود: این ولایتمداری و تدین مردم قرچک مسئولیت ما را دوچندان می کند و باید به این مردم خدمت مضاعف ارایه کنیم، اگر در مدت مسئولیت آنطور که باید پاسخگو ارباب رجوع و مردم شهرستان نباشیم هم به خود ظلم کردیم و هم به کل شهرستان ظلم شده و عمرمان را به بطلان گذرانده ایم.

دادستان قرچک ادامه داد: برخی مسئولین به این خیال هستند که مدتی در یک جایگاه باشند و تمام شود و بروند اما این جا خوش کردن بعضی از مسئولین و عدم پاسخگویی و انجام کار مثبت به هیچ وجه قابل مسامحه و قابل اغماض نیست و همه دوستان و سروران من متوجه اوضاع باشند و هیچ کوتاهی در خدمت به خلق و انجام وظیفه را نخواهیم پذیرفت.

وی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم از حق مردم دفاع خواهد کرد گفت: بنده به عنوان مدعی العموم بر خود وظیفه می دانم در قسمت مسائل عمومی اگر قصوری ببینم گذشت نکنم.

این مسئول قضایی شهرستان قرچک به برخی هتک حرمت ها و ریختن آبروی افراد اشاره کرد و گفت: گاهی ممکن است رفتار ما آبروی شخصی یک مسئول را به خطر بیاندازد که این صحیح نیست، نباید طوری برخورد کنیم تا آبروی کسی برود که اگر اینطور شد بنده به عنوان دادستان ورود کرده و رسیدگی می کنم،این حرف ها را می زنم تا از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود، تا زمانی که اتفاقی نیفتاد همه باید مواظب یکدیگر باشیم و تذکر دهیم.

وی صداقت، سلامت و خدمت را اصول سه گانه مهم برای یک مسئول دانست و اضافه کرد: گاهی حرفی توسط یک مدیر زده می شود که کذب است و پشت پرده جور دیگری است، برخی فکر می کنند کسی نمی فهمد و شروع به بیان کذب می کنند در حالی که اینطور نیست، صداقت به همه مسئولین و مدیران برکت می دهد.

وی با بیان اینکه اگر یک مسئولی سالم باشد و با صداقت حرکت کند می تواند به مردم خدمتی داشته باشد اظهار داشت: در ایام تعطیلات از مسئولین محترم مرتبط به این ایام به خصوص از شهرداری و مسئولین آن و اعضا شورای شهر می خواهم به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

سینکایی نسبت به برخی تغییر کاربری ها در ایام نوروز هشدار داد و افزود: در ایام عید حتما موضوع تغییر کاربری ها را مدنظر قرار دهید، در ایام کشیک هم عزیزان در جهاد کشاورزی و هم شهرداری مراقب برخی تخلفات باشند،بنده و قاضی کشیک در ایام تعطیل حضور داریم و هر اتفاقی در این ایام افتاد با بنده تماس بگیرید تا پیگیری کنم.