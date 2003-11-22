پارچه بافي سنتي ايران يكي از نمونه هاي برجسته هنر ايراني است

عبدالمجيد شريف زاده مدير بخش هنري يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به ستاد خبري نمايشگاه اظهار داشت:اصالت پارچه هاي زربافت ايراني چنان پرسابقه است كه ايرانيان نيز از آن بي اطلاعند.

وي با اشاره به پارچه زربافت "يا ارحم الرحمين" كه در قابي چوبي در معرض ديد عموم علاقه مندان قرار گرفته است ، توضيح داد: طرح پارچه مربوط به عليرضا برفروشان و نقشبندي آن نيز متعلق به قربان ريوندي است كه محمد سليماني بافت آن را بر عهده داشته است.

مدير بخش هنري نمايشگاه با اشاره به اينكه بافت پارچه هاي زرين و سنتي با هجوم پارچه هاي ماشيني به فراموشي سپرده شده است ، گفت: امروز كارگاههاي پارچه بافي سنتي و زري بافي تنها در سازمان ميراث فرهنگي كشور زنده نگه داشته شده است.

شريف زاده اضافه كرد: در اين نوع پارچه با ابريشم طبيعي و گلابتوني كه روكش از طلا دارد پارچه هايي منقوش وزيبا بافته مي شود كه به دليل ارزش هنري و ارزش مواد اوليه آن اين محصول قابل مقايسه با هيچ يك از پارچه هاي سنتي دردنيا نيست.

وي به كارگيري بافت كلمه مقدس ومبارك الرحم الرحمين را يكي از دلايل حضور اين پارچه در يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم دانست و افزود: اين پارچه با طراحي بازوبندي و نقش اسليمي و خط يا ارحم الراحمين اجرا شده كه رنگ هاي فيروزه اي و لاجوردي در زمينه گلابتون اثر ، به آن اصالت خاصي بخشيده است.

مديريت بخش هنري نمايشگاه گفت: يكي از نمونه هاي ديگر عرضه شده اين نوع پارچه ها بافت آيه تطهير مضجع (سنگ آرامگاه) امام رضا (ع) است كه به گونه اي خاص طراحي و اجرا شده است.

شريف زاده در پايان به سختي كار بافندگان اين نوع پارچه اشاره كرد و توضيح داد: بافنده اين نوع پارچه در نهايت قادراست در روز تنها 10 سانتي متر پارچه ببافد.

يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم كه توسط مركز توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني معاونت فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي درمركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون برپا شده است تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه دارد.

