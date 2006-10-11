شناسنامه نوزاد با لپ تاپ تا پايان امسال در بيمارستان ها صادر مي شود

سيد احمد قشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: از ابتداي سال جاري در 9 بيمارستان از استان تهران كه داراي روزانه بيش از 15 تولد نوزاد هستند ، مسئولان ثبت احوال مستقر و نسبت به صدور شناسنامه هاي الكترونيكي نوزادان اقدام مي كنند.

وي گفت: علاوه بر اين در برخي از بيمارستان هايي كه روزانه كمتر از 15 تولد نوزاد در آنجا انجام مي شود نيز در ساعات مشخصي از روز ، پرسنل ثبت احوال حضور يافته و اطلاعات تولد نوزادان را جمع آوري و براي كاهش ميزان مراجعات و صرفه جويي در وقت والدين ، اطلاعات را به دفاتر ثبت احوال منتقل و پس از صدور ، شناسنامه از طريق پست براي والدين ارسال مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران اظهار اميدواري كرد: استقرار سيار پرسنل ثبت احوال در بيمارستان هاي كمتر از 15 تولد نوزاد در روز و صدور شناسنامه آنان از طريق كاميپوترهاي لپ تاپ ، نحوه خدمت رساني به والدين در خصوص صدور شناسنامه نوزادان تسريع و تسهيل شده و عمليات صدور شناسنامه الكترونيكي نوزادان به شكل مكانيزه صورت پذيرد.