۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۱۱

شناسنامه نوزاد با لپ تاپ تا پايان امسال در بيمارستان ها صادر مي شود

مديركل ثبت احوال استان تهران اعلام كرد : در راستاي كاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبت احوال، تا پايان امسال صدور شناسنامه هاي نوزادان در بيمارستان هايي كه روزانه كمتر از 15 تولد دارند با استفاده از كامپيوترهاي لپ تاپ انجام مي شود.

سيد احمد قشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: از ابتداي سال جاري در 9 بيمارستان از استان تهران كه داراي روزانه بيش از 15 تولد نوزاد هستند ، مسئولان ثبت احوال مستقر و نسبت به صدور شناسنامه هاي الكترونيكي نوزادان اقدام مي كنند.

وي گفت: علاوه بر اين در برخي از بيمارستان هايي كه روزانه كمتر از 15 تولد نوزاد در آنجا انجام مي شود نيز در ساعات مشخصي از روز ، پرسنل ثبت احوال حضور يافته و اطلاعات تولد نوزادان را جمع آوري و براي كاهش ميزان مراجعات و صرفه جويي در وقت والدين ، اطلاعات را به دفاتر ثبت احوال منتقل و پس از صدور ، شناسنامه از طريق پست براي والدين ارسال مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران اظهار اميدواري كرد: استقرار سيار پرسنل ثبت احوال در بيمارستان هاي كمتر از 15 تولد نوزاد در روز و صدور شناسنامه آنان از طريق كاميپوترهاي لپ تاپ ، نحوه خدمت رساني به والدين در خصوص صدور شناسنامه نوزادان تسريع و تسهيل شده و عمليات صدور شناسنامه الكترونيكي نوزادان به شكل مكانيزه صورت پذيرد.

