قاتل فراری در رودبار جنوب تسلیم قانون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سهراب سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طی یک نزاع خانوادگی که ماه گذشته در شهرستان عنبرآباد رخ داد متاسفانه فردی به هویت «سعید نمدادی» به ضرب گلوله به قتل رسیده بود.

وی تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه تحقیقات برای دستگیری قاتل در دستور کار دادستانی قرار گرفت که با رایزنی های انجام شده توسط متنفذین و ریش سفیدان محلی، متهمان خود را به سپاه پاسداران رودبار جنوب تسلیم کردند.

دادستان رودبار جنوب با تقدیر از ریش سفیدان و متنفذین محلی، بیان کرد: این افراد نقش بسزایی در ایجاد صلح و سازش در برخی از دعاوی و همچنین برقراری امنیت در جنوب استان کرمان دارند.

سالاری عنوان کرد: با توجه به اینکه محل وقوع جرم در حوزه قضائی عنبرآباد بوده است متهمان تحت قرار بازداشت موقت تحویل دادستانی عنبرآباد برای ادامه رسیدگی شدند.