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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۲۷

دادستان رودبار جنوب:

قاتل فراری در رودبار جنوب تسلیم قانون شد

قاتل فراری در رودبار جنوب تسلیم قانون شد

رودبار جنوب - دادستان رودبار جنوب از تسلیم شدن قاتل فراری(م.ع) و همدستش به ناحیه سپاه پاسداران رودبار جنوب خبر داد و گفت:متهمان به همراه یک قبضه اسلحه شکاری تحویل دستگاه قضائی شده اند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سهراب سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طی یک نزاع خانوادگی که ماه گذشته در شهرستان عنبرآباد رخ داد متاسفانه فردی به هویت «سعید نمدادی» به ضرب گلوله به قتل رسیده بود.

وی تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه تحقیقات برای دستگیری قاتل در دستور کار دادستانی قرار گرفت که با رایزنی های انجام شده توسط متنفذین و ریش سفیدان محلی، متهمان خود را به سپاه پاسداران رودبار جنوب تسلیم  کردند.

دادستان رودبار جنوب با تقدیر از ریش سفیدان و متنفذین محلی، بیان کرد: این افراد نقش بسزایی در ایجاد صلح و سازش در برخی از دعاوی و همچنین برقراری امنیت در جنوب استان کرمان دارند.

سالاری عنوان کرد: با توجه به اینکه محل وقوع جرم در حوزه قضائی عنبرآباد بوده است متهمان تحت قرار بازداشت موقت تحویل دادستانی عنبرآباد برای ادامه رسیدگی شدند.

کد مطلب 3930904

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