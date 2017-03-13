۱۳۵۰ تن میوه برای شب عید در کردستان تامین شد

شهریار حنیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید از ۲۱ اسفند در سراسر استان کردستان آغاز شده و تا ۱۴ فروردین ادامه دارد، گفت: هزار تن پرتقال به قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان در مراکز عرضه دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

وی با اشاره به تهیه ۳۵۰ تن سیب برای تامین شب عید مردم استان، عنوان کرد: قیمت سیب برای مصرف کنندگان هم تا حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

وی از افزایش ۲۵ درصدی خرید میوه شب عید امسال نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهارداشت: سال گذشته ۶۰۰ تن پرتقال و سیب خریداری شده بود.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اضافه کرد: ۷۵ غرفه برای توزیع میوه شب عید در سطح استان راه اندازی شده که از این تعداد ۱۹ غرفه در سنندج ایجاد شده است.

حنیفی در خصوص میزان و قیمت سایر اقلام خوراکی هم گفت: ۶۰۰ تن برنج سفید هندی به قیمت هر کیلو ۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری شده که هم اکنون در حال عرضه آن هستیم.

وی ادامه داد: ۲۰۰ برنج ۱۱۲۱ هندی هم به قیمت هر کیلو ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در نمایشگاه های بهاره مستقر در کل استان عرضه شده و مردم می توانند در این نمایشگاه ها اقدام به خرید این نوع برنج کنند.

وی عنوان کرد: گوشت قرمز وارداتی به قیمت هر کیلو ۲۳ هزار و گوشت قرمز داخلی هم به قیمت هر کیلو ۲۲ هزارتومان و مرغ منجمد هم به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در مراکز عرضه توزیع شدند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهارداشت: سازمان تعاون روستایی استان هم مکلف شده در نقاط روستایی که دارای فروشگاه توزیع و عرضه مواد خوراکی هستند، اقلام موردنیاز شب عید را در اختیار مردم قرار دهند.