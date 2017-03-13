۲۰۱۶ بدترین سال برای کودکان سوری بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) امروز اعلام کرد در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۵۲ کودک سوری جان خود را از دست دادند که سال گذشته را به بدترین بازه زمانی ۳۶۵ روزه برای نسل آینده این کشور تبدیل میکند.
بنا بر اعلام یونیسف، مدارس، بیمارستانها، زمینهای بازی، پارکها و خانهها در سوریه برای کودکان ناامن هستند چرا که آنها به طور معمول هدف حمله قرار میگیرند. سال گذشته دستکم ۲۵۵ کودک سوری در مدارس و یا در اطراف آنها جان خود را از دست دادند.
گزارش روز دوشنبه یونیسف ۲ روز پیش از ششمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه منتشر میشود.
در این گزارش همچنین آمده است ساز و کارهای مناسب و مراقبتهای بهداشتی برای مقابله با این وضع به سرعت از بین میروند و همین امر، کودکان را به کار، ازدواج زودهنگام و حضور در میدانهای جنگ سوق میدهد. دهها کودک سوری جان خود را بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری از دست میدهند.
از هر ۳ مدرسه در سوریه یک مدرسه غیر قابل استفاده است و ۱.۷ میلیون کودک سوری به مدرسه نمیروند. همچنین ۲.۳ میلیون کودک سوری در قالب پناهنده در سایر کشورهای خاورمیانه زندگی میکنند.
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