به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری طی امسال گفت: بلوغ فرهنگی و اجتماعی مردم قانونمند استان کرمانشاه در سال های اخیر به کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال منتج شده که این کاهش بیانگر افزایش همدلی و همراهی صمیمانه تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با نیروی انتظامی است.

وی افزود: شواهد نشان می دهد که سطح توقع و طرز تلقی (نگرش) شهروندان به چگونگی سپری شدن شب چهارشنبه سوری، فرهنگی تر شده است. به این معنا که اغلب شهروندان انتظار دارند تا همگان به ویژه گروه های جوان و پر انرژی در این شب رفتارهایی را از خود به نمایش بگذارند که با پیشینه تاریخی و فرهنگی پاسداشت این روزهای آئینی همسو و هماهنگ باشد و از انجام اقداماتی که نه تنها هیجان مثبت و خاطره خوشایندی در ذهن شهروندان بر جای نمی گذارند، بلکه خاطر آنان را مکدر و ذهن آنان را مشوش می سازد بپرهیزند.

وی افزود: از نظرات شهروندان پیداست که هر ساله از سطح نگرانی و دلهره آنان از چند و چون اقدامات جوانان در شب چهارشنبه آخر سال کاسته شده و اضطراب و بیمناکی آنان تقلیل یافته است و بی نیاز به هیچ استدلالی این "دلهره زدایی" تمام همسو با واقعیت بوده است. چراکه در چند سال اخیر اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز کشورمان، با آگاه شدن از پیامد های زیانبار و مخرب جسمی و روانی استفاده از مواد آتش زا و پر سروصدای غیر استاندارد، استفاده از آنها را به کناری نهاده اند و در کنار هم بودن و گپ و گفت نشاط انگیز و رو آوردن به بازی سرگرمی های سنتی وجدآمیز را به جای آنها نشانده اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی در برگزاری یک مراسم آیینی خواه رسمی و یا غیر رسمی از رویکر سنتی، سخن به میان می آید منظور آن است که در آن مراسم کنش هایی به نمایش در آیند و رفتارهایی ظهور و بروز کنند که اولا با خاستگاه تاریخی و فرهنگی آن همخوان و همسو باشد، ثانیاً تراز فرهیختگی و رشد یافتگی فکری و رفتاری کنشگران آن مراسم را نمایان سازد.

سرهنگ آمویی گفت: همه نیک می دانیم که وقوع هر نوع اتفاق ناگوار و تحمل هر نوع آسیب جسمانی، در این گونه مراسم ها به "زخم روانی" دردناکی تبدیل می شود که نه تنها هرگز التیام نمی یابد، بلکه هر ساله در آن ایام نمک جدیدی بر آن پاشیده می شود و درد و رنج مداومی بر فرد آسیب دیده و اطرافیان او وارد می سازد.

وی تصریح کرد: از آن گذشته، اینک دانش پیرامون آثار جسمی و اجتماعی برخاسته از حوادث دردناک در این گونه ایام بسیار بیش از گذشته شده و همه ما به خوبی می دانیم که یک صدای مهیب، یک انفجار ناگوار و یک آتش افروزی بی مهابا به ضربه هولناکی تبدیل می شود که پیامد آن تا سال های سال از میان بر نمی خیزد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: شب چهارشنبه آخر سال شبی برای پیشواز رفتن "بهار دل انگیر" است؛ در واقع آن گونه که فرهیختگان و عقلای قوم از دیرباز یادآور شده اند، واپسین روزها و شبهای سال " فرصت" ذی قیمتی هستند برای زدودن کینه و خشونت ها و پاک کردن ذهن و ضمیر روح و روان از ترس و دلهره و و غم و اندوه و آراستن آن به شادی و حسن نیت و امید و احساس نیک بختی و بهزیستی، لذا اساساً جنس چهارشنبه آخر سال از روشنایی، امید و آرامش و نیایش و پیش درآمد نوروز است.

سرهنگ آمویی اظهار کرد: از همین رو، عقلانیت و هوشمندی و درایت چنین اقتضا می کند که از هم اکنون خود را برای استقبال نشاط آمیز از بهار طربناک مهیا سازیم و آمادگی برای تجربه سالی سرشار از صمیمیت و فرخندگی و شادخویی را از آخرین شب های سال به نمایش بگذاریم، مبادا با اندکی "غفلت" شادابی و نوروز و روزهای بهار را پیشاپیش به مسلخ ببریم.

وی ادامه داد: فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه امسال نیز همچون همیشه، هوشیار و هوشمند، با چابکی و آمادگی به صورت محسوس و نامحسوس در کنار شما شهروندان محترم خواهد بود تا در محیطی عاری از دغدغه به استقبال سال ۱۳۹۶ بروید.

این مقام انتظامی گفت: مشاهدات و تجارب، طی چند سال اخیر نشان از این دارد که رفتار جوانان و نوجوانان عزیزمان بیش از پیش به سوی هنجارمندی و آرامش جویی سوق داشته است و برآورد ما نیز از چهارشنبه آخر سال حکایت از آن دارد که انشاالله در این شب، نشانی از هیجانات لجام گسیخته نخواهد بود و همگان با رویکرد محله محور و نظارت و مراقبت والدین این شب را سپری کنند و البته پلیس با معدود افرادی که اصرار و پافشاری به هنجار شکنی خود داشته باشند، حتماً برخورد خواهد کرد. مطمئن هستیم پلیس و مردم با همدلی و تعامل مستمر، بهاری نشاط انگیز و ایمن را به ارمغان خواهند آورد.

سرهنگ آمویی یادآور شد: بلوغ فرهنگی و اجتماعی مردم قانونمند استان کرمانشاه در سال های اخیر به کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال منتج شده که این کاهش بیانگر افزایش همدلی و همراهی صمیمانه تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با انتظامی استان کرمانشاه و توجه به آموزش های ارائه شده از سوی این فرماندهی، سازمان های همکار و رسانه ها بوده است.

وی افزود: تجربه تلخ خانواده ها در پس رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار برخی افراد که مخل نظم و امنیت هستند، اراده انتظامی استان کرمانشاه را در برخورد با هنجار شکنان تقویت و دو چندان کرده است و خرید و فروش مواد خطر آفرین، انفجاری و احتراقی که نظم و آرامش جامعه و شهروندان را مخدوش می نماید، ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان متذکر شد: اهتمام انتظامی استان کرمانشاه بر تأمین امنیت فرد فرد جامعه است، برخورد جدی پلیس با هنجار شکنان و تمامی کسانی که مترصد ایجاد نا امنی برای هموطنان هستند در دستور کار همکاران ما است؛ چرا که قانون شکنی و ایجاد مزاحمت در هیچ آئین و فرهنگی پذیرفته نیست.

سرهنگ آمویی در خاتمه عنوان کرد: فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برای پاسداشت حقوق شهروندان و در راستای کاهش حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال با تاکید بر کوچه محوری از مردم عزیز و شریف استان کرمانشاه خصوصاً تمامی والدین می خواهد تا در چهارشنبه پایانی سال در کنار فرزندان خود با نظارت و کنترل دقیق آنها از بروز حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری کنند. امیدواریم، امسال نیز همچون سنوات گذشته با همکاری و همیاری شهروندان با پلیس و در سایه امنیت و آرامش روزهای پایانی سال را با کمترین حوادث سپری کنیم.