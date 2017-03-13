۲۰ مصدوم و دوکشته حاصل آتش سوزی مجتمع مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آتش نشانی مشهد، افسر نگهبان آتش نشانی مشهد در این رابطه اظهارکرد:به دنبال اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی ساکنان یک ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد به سرعت نیروهای عملیاتی ایستگاه سوم و چهلم این سازمان را ساعت ۴:۳۷ صبح امروز امروز به خیابان اسفندیانی رهسپار کرد.

حمید فرزین شهری بیان کرد: در طبقه سوم یک ساختمان چهار طبقه مسکونی، یک واحد مسکونی یکصد مترمربعی دچار آتش سوزی شده و دود بسیار غلیظی از درب و پنجره های این واحد مسکونی خارج می شد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان، با استفاده از دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده وارد ساختمان شدند و شعله های سرکش آتش را مهار و کاملاً خاموش و همزمان با عملیات جستجو در دود در طبقات سوم و چهارم ساختمان که دارای ۶ واحد مسکونی بود، نسبت به انتقال محبوسین و مصدومین اقدام کردند.

وی با اعلام اینکه نیروهای عملیاتی بیش از ۲۰ نفر از ساکنین ساختمان را که سه نفر آنها دچار آسیب دیدگی شدید شده بود را به خارج از ساختمان انتقال دادند، اضافه کرد: متاسفانه بنا بر تایید تکنسینهای اورژانس دو نفر از مصدومین بدحال که یک مادر و دختر بودند، در اثر شدت سوختگی جان باختند.

فرزین شهری با اشاره به سوختگی شدید پدر خانواده و وخامت حال وی، ادامه داد: آتش نشانان با سرعت عمل خود از سرایت آتش سوزی به واحدهای مسکونی دیگر جلوگیری کردند و مصدومین را جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل تکنسینهای اورژانس نمودند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد در تکمیل جزییات بروز این آتش سوزی گسترده ضمن اشاره به وجود یک گالن حاوی مایعات قابل اشتعال پشت در منزل، گفت: پیش از این خودروی شخصی این خانواده توسط فرد یا افرادی مورد صدمه قرار گرفته بود.

به گفته آتشپاد دوم مهدی رضایی وقوع این آتش سوزی گسترده در شرایط توسعه و در حالی که شعله های آتش تمام منزل یکصد متری را فراگرفته بود، به آتش نشانی گزارش شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد : با توجه به گستردگی حریق و وجود گالن مایعات قابل اشتعال در محل حادثه ، علت دقیق آتش سوزی پس از بررسی های بیشتر اعلام خواهد شد.