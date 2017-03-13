  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

پشت قلعه آبدانان؛ میراث به جای مانده از دوران ساسانیان

پشت قلعه آبدانان؛ میراث به جای مانده از دوران ساسانیان

ایلام-پشت قلعه آبدانان میراث به جای مانده از دوران ساسانیان محلی دیدنی برای مسافران نوروزی است.

دریافت 25 MB

به گزارش خبرنگار مهر، پنج کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان و در میان روستا پشت قلعه، بر بلندی تپه‌ای منفرد که رودخانه جاری آبدانان از پای آن می‌گذرد، آثار بنای قلعه‌ای به چشم می‌خورد که به زبان کردی به نام «پشت قلا» و به زبان فارسی پشت قلعه خوانده می‌شود.

هوای آبدانان در فصل بهار بسیار مطبوع و دلپذیر است و به دلیل وجود رودخانه دویرج در کنار این قلعه تفرجگاهی بسیار دیدنی برای مسافران نوروزی خواهد بود.

مصالح به‌کار رفته در ساخت این قلعه به جای مانده از دوران ساسانیان قلوه سنگ، گچ و ساروج است.

این قلعه دارای بخش‌های متعددی از جمله باروی قلعه، برجک‌های دیده بانی و نگهبانی، ورودی قلعه اماکن مسکونی و شاهنشین، تونل و پلکان متعلقه بوده است.

کد مطلب 3930917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابک IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باید از مسئولین میراث فرهنگی ایلام پرسید که چرا این اثر مهم بازسازی و مرمت و برای گردشگران اماده نشده است !؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها