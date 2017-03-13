پشت قلعه آبدانان؛ میراث به جای مانده از دوران ساسانیان

به گزارش خبرنگار مهر، پنج کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان و در میان روستا پشت قلعه، بر بلندی تپه‌ای منفرد که رودخانه جاری آبدانان از پای آن می‌گذرد، آثار بنای قلعه‌ای به چشم می‌خورد که به زبان کردی به نام «پشت قلا» و به زبان فارسی پشت قلعه خوانده می‌شود.

هوای آبدانان در فصل بهار بسیار مطبوع و دلپذیر است و به دلیل وجود رودخانه دویرج در کنار این قلعه تفرجگاهی بسیار دیدنی برای مسافران نوروزی خواهد بود.

مصالح به‌کار رفته در ساخت این قلعه به جای مانده از دوران ساسانیان قلوه سنگ، گچ و ساروج است.

این قلعه دارای بخش‌های متعددی از جمله باروی قلعه، برجک‌های دیده بانی و نگهبانی، ورودی قلعه اماکن مسکونی و شاهنشین، تونل و پلکان متعلقه بوده است.