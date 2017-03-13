آماده باش ۱۱۰ آتش نشان دربیرجند/حوادث چهارشنبه سوری را پایان دهیم

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امید است چهارشنبه سوری بی خطری را پشت سر بگذاریم و حوادث آن را پایان دهیم، افزود: طی ایام پایانی سال ۱۳ ایستگاه آتش نشانی سیار و شش ایستگاه ثابت در آماده باش هستند.

وی ادامه داد: ایستگاه های ثابت آتش نشانی در مناطق سجاد شهر، غفاری، میدان امام (ره)، معصومیه، رجایی ۲۶ و مهر شهر بوده و آماده خدمت رسانی به کاربری های ثابت هستند.

میرزایی ادامه داد: همچنین ۱۳ ایستگاه سیار آتش نشانی آماده باش هر گونه عملیات و مقابله با خطرات احتمالی در چهارشنبه سوری هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش آسیب های چهارشنبه سوری بیان کرد: ۱۵۰ پوستر نکات ایمنی در سطح مدارس بیرجند توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ۲۰۰ نقطه شهر اعم از بانک ها، ایستگاه های اتوبوس و هایپرمارکت های مهم، پوستر نکات ایمنی آتش نشانی نیز نصب شده است.

انجام میثاق نامه دانش آموزان با شهدای آتش نشان

میرزایی با بیان اینکه پنج بنر نکات ایمنی در سطح شهرستان بیرجند نصب شده است، افزود: همچنین با دانش آموزان میثاق نامه ای با شهدای آتش نشان نیز نوشته اند.

وی ادامه داد: ما در راستای خطرات چهارشنبه سوری به مردم بیرجند هشدار نمی دهیم چراکه انسان هایی فهیم هستند اما از آن ها خواستاریم به احترام خون شهدای آتش نشان پلاسکو از مواد خطرساز استفاده نکنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند ادامه داد: فرزندان ما نیز منتظر بازگشت مان به خانه بوده و از شهروندان خواستاریم اقداماتی انجام ندهند که جان و حیثیت آتش نشانان به خطر بیفتد.