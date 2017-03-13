بسته رفع موانع سهام عدالت نهایی شد/ارایه گزارش به مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از طرح ساماندهی سهام عدالت از برنامه دولت برای اخذ مجوز ویژه از مقام معظم رهبری برای رفع موانع سهام عدالت خبر داده بود. جهانگیری از دستور ویژه حسن روحانی، رئیس جمهور به وزارت اقتصاد خبر داده بود تا این وزارتخانه بر روی پروژه سهام عدالت وقت کافی گذاشته و ساماندهی کار را صورت دهد؛ به نحوی که بسته کاملی برای سهام عدالت فراهم آورد که بخشی از آن، هفدهم اسفندماه در قالب طرح ساماندهی سهام عدالت رونمایی شد.

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود که بر اساس فهم و درک اینجانب از مقام معظم رهبری، برای این بسته حمایتی از ایشان کمک خواهیم خواست و با مجوزی که صادر خواهد شد، سایر موانع برطرف می شود و سال ۹۶ سال جشن این کار بزرگ خواهد بود.

در همین رابطه، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ارایه گزارش سهام عدالت به مقام معظم رهبری گفت: معاون اول رئیس جمهور به درستی به این امر اشاره کرده و به دقت هم اشاره نمودند که باید موانع پیش روی آزادسازی سهام عدالت برطرف شود. این کار هم اکنون در حال انجام است و به محض اینکه مذاکرات با مقام معظم رهبری صورت گیرد، اعلام عمومی خواهد شد.

وی افزود: بسته همه جانبه دولت برای سهام عدالت آماده شده و هر زمانی که فرصت پیش آید، خدمت مقام معظم رهبری ارایه خواهد شد.

همچنین جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بحث صندوق های ETF و قابل معامله، از جمله یکی از موارد لحاظ شده در بسته دولت برای سهام عدالت است که با ایجاد این صندوق ها بتوانیم به فعال سازی و سرعت بخشیدن به سهام عدالت کمک کنیم. در مراحل بعدی اگر لازم باشد سایر نکات این بسته اطلاع رسانی می شود.