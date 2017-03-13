دانمارک خواستار تعویق سفر ایلدریم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «لارس لوکه راسموسن» نخست وزیر دانمارک در سخنانی در کپنهاک اعلام کرد: به دنبال تنش های به وجود آمده میان مقامات ترکیه و کشور هلند ما نیز خواهان به تعویق افتادن سفر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه به دانمارک هستیم.

بر اساس گزارش دفتر نخست وزیری دانمارک، وی درخواستی مبنی بر به تعویق انداختن سفر نخست وزیر ترکیه به این کشور شده است.

لازم به ذکر است که این رویدادها در حالی صورت می گیرد که کشور هلند پرواز «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که قرار بود برای دیدار با شهروندان ترک تبار مقیم هلند، به شهر روتردام سفر کند را لغو کرد.

گفتنی است که مقامات هلندی همچنین خودرو حامل«فاطما بتول کایا» وزیر خانواده ترکیه که با اتومبیل به اروپا سفر کرده بود را نیز متوقف کرده و وی مجبور به ترک هلند و سفر به آلمان شد.

این اقدامات با واکنش تندی از سوی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه روبرو شده است.