ارتش پاکستان به مرزهای جنوبی عربستان نیرو اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه خبری میدل ایست آی به نقل از برخی منابع خبری اعلام کرد که ارتش پاکستان در حال فرستان یک تیپ از نیروهای نظامی خود به مرزهای جنوبی عربستان و برای جلوگیری از عملیات تلافی جویانه حوثی های یمن به این مرزهای آسیب پذیر است.

این منبع همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی پاکستان صرفا در داخل مرز عربستان مستقر هستند و در خارج از مرزهای این کشور ماموریتی نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که پیش از این در دوران فرماندهی ژنرال «راحیل شریف» فرمانده سابق ارتش پاکستان، عربستان بارها از دولت اسلام آباد خواسته بود تا نظامیان خود را برای یاری ریاض در جنگ با یمن به این کشور اعزام کند.

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز تصمیم برای اعزام نیرو به عربستان را به پارلمان پاکستان واگذار کرد.

نمایندگان پارلمان پاکستان نیز طی نشستی از دولت نوازشریف خواستند تا از اعزام نیرو به جنگ یمن خودداری و جهت حل بحران یمن، از طریق راههای دیپلماتیک و مذاکره میان طرفین، کوشش کند.

آنها همچنین از حکومت اسلام آباد خواستند تا از مجرای سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی برای ختم جنگ تلاش کنند و در موضوع یمن، کاملا سیاست بی طرفی را اتخاذ کند.

نمایندگان پارلمان پاکستان همچنین حمایت خود را از تمامیت ارضی عربستان اعلام کردند.

اما به نظر می رسد که با روی کار آمدن «قمر جاوید باجوه» فرمانده جدید ارتش پاکستان رویکرد این کشور نسبت به اعزام نیرو به عربستان نیز تغییر کرده باشد.