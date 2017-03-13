اعلام وضعیت هوای ناسالم در اراک/یکصدودومین روز آلوده سال رقم خورد

سعید محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز یکشنبه سیزدهم اسفندماه، ۱۱۱ بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه نیز ۶۳ میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که فراتر از حدمجاز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

محمودی خاطرنشان ساخت: شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۱روز آلودگی و هوای ناسالم، ۲۰۲روز با هوای سالم و ۵۵ روز با هوای پاک را پشت سر گذاشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع ۱۰۱روز آلوده سال جاری، هوای اراک طی ۹۶ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

وی افزود: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.