امسال ۶۱۴هزارتن گندم پاییزه در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده یکشنبه شب در اولین نشست ستاد برنامه ریزی برای مبارزه به موقع با آفت سن غلات در ارومیه افزود: امسال شاهد افزایش ۴.۵ درصدی سطح زیر کشت گندم پاییزه در سطح استان بودیم.

وی ادامه داد: برنامه ابلاغی کشت برای سال زراعی جاری در حدود ۳۶۴ هزار هکتار بوده که اراضی زیر کشت گندم آبی ۸۳ هزار و ۳۰۰ هکتار و دیم ۲۶۲ هزار و ۶۰۰ هکتار است.

کریم زاده اظهار داشت: بارندگی در سال جاری بسیار کم بوده و به موقع نیز رخ نداده است و این امر میزان تولید گندم در سال جاری را تحت تاثیر قرار می دهد. .

وی با اشاره به اینکه کشاورزان مبارزه به موقع با آفت سن غلات را جدی بگیرند، افزود: سال گذشته گندم تولیدی استان مرغوب‌ترین گندم با خاصیت نانوایی در طی سال های قبل تر از آن بود.

کریم زاده ادامه داد: با توجه به عملکرد خوب سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در سال های اخیر در مهار آفت سن غلات، امیدواریم امسال نیز درصد خسارت این آفت در استان با حمایت های استانداری و فرمانداری های شهرستان ها و همکاری عوامل مربوط به حداقل برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی میزان اعتبار صرف شده برای مبارزه علیه این آفت در استان را در سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و مساعدت بیشتر مسئولان استانداری و همکاری عوامل مربوط برای مبارزه به موقع با این آفت بومی منطقه را خواستار شد.

وی بیان کرد: عملیات مبارزه همگانی با سن مادری همه ساله با همکاری و همیاری استانداری، فرمانداری ها و کارشناس مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها، شرکت های فنی و مهندسی، کلینیک های گیاه پزشکی، شوراهای اسلامی روستاها، مددکاران و کشاورزان پیشرو در شهرستان ها صورت می گیرد.

کریم زاده اضافه کرد: برای افزایش آگاهی کشاورزان و اطلاع رسانی در این زمینه از حضور و نفوذ دهیار و شوراها در مناطق روستایی و برنامه های آموزشی ترویجی باید استفاده شود.