تجلیل از ۱۰ واحد آموزشی برتر مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از مدارس برتر مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه و معلمان برتر در جشنواره الگوهای تدریس و گروه های آموزشی صبح دوشنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، معاونین، کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس برگزار شد.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این همایش اظهار داشت: برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرآیندهای مدیریتی شرایطی را فرآهم آورد تا کلیه عوامل مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های خود، با اتخاذ رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام کنند.

وی افزود: برنامه تعالی مدیریت مدرسه امسال در ۱۶۹ واحد آموزشی و برای ۴۴ هزار و ۲۶۵ نفر دانش آموز در استان اجرا گردید که در مقایسه با سال قبل ۷۳ واحد آموزشی افزایش داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: امسال ۵ واحد آموزشی استان موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشوری شدند و ۵ مدرسه نیز در سطح استان رتبه موفق و ممتاز کسب کرده اند.

قاسمی تصریح کرد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه، آموزش و پرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل پاسخ گویی بیشتر و توجه به نیاز های جامعه سوق خواهد داد.

این طرح سومین سال متوالی است که در مدارس استان اجرا می شود.

همچنین در این همایش ۴۰ نفر از معلمان برتر در جشنواره الگوهای تدریس و گروه های آموزشی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.