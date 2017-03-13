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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۴

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد:

مبادله ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار سهم در بورس همدان

مبادله ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار سهم در بورس همدان

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان از مبادله تعداد ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۶۳۶ سهم طی هفته گذشته در بورس همدان خبر داد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۶۳۶ سهم به ارزش ۷۶ میلیارد و ۸۱۶ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۱۶۹ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۴۴ درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۶ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۱۶۹ شرکت بود و در هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۲۵ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۶ هزار و ۲۸۶ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل یک هزار و ۱۸۹ واحد کاهش یافت.

کد مطلب 3930941

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