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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان عنوان کرد:

فعالیت ۲۴ ساعته پارکینگ‌های طبقاتی شهر همدان در ایام نوروز

فعالیت ۲۴ ساعته پارکینگ‌های طبقاتی شهر همدان در ایام نوروز

همدان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان از فعالیت ۲۴ ساعته پارکینگ‌های طبقاتی شهر همدان در ایام نوروز خبر داد.

احسان صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت ستاد استقبال از بهار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان از ۱۵ اسفندماه کلید خورد، گفت: بهسازی علایم ترافیکی و نصب برخی تابلوهای جدید در شهر، تعویض شبکه‌های ایمنی و ترافیک، افزایش ایمنی در جداکننده‌ها و دماغه‌های پل‌ها، تعویض استوانه‌های ایمنی شهر، نوسازی و بهسازی چشم‌گربه‌ای‌ها و چشم‌ببری‌ها، نصب تابلوهای متغیر خبری و نصب تابلوهای محدودیت سرعت عملیاتی آغاز شد.

وی به بهسازی و نوسازی چراغ‌های چشمک‌زن تقاطع‌ها، رنگ‌آمیزی پایه‌ها و پایه تیرها و اجرای عابر پیاده نوری داخل سطح شهر اشاره کرد و گفت: اجرای خطوط عابر پیاده و کف‌نوشته‌ها، نوسازی علایم افقی، نوسازی جداکننده‌های قطعات معابر، بهسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه و نوسازی روکش پل‌های عابر پیاده نیز در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری است که طی روزهای باقیمانده تا پایان سال عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در زمینه پارکینگ‌های طبقاتی نیز عنوان کرد: از ۱۵ اسفند تا ۲۱ فروردین پارکینگ‌های طبقاتی شهر همدان به صورت ۲۴ ساعته به خدمت‌رسانی به مردم مشغول خواهند بود.

وی در خصوص پنجشنبه پایانی سال نیز عنوان کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان، طرح‌های ویژه‌ای به منظور تسهیل عبور و مرور مردم به آرامستان در نظر دارد.

کد مطلب 3930942

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