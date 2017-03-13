احسان صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت ستاد استقبال از بهار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان از ۱۵ اسفندماه کلید خورد، گفت: بهسازی علایم ترافیکی و نصب برخی تابلوهای جدید در شهر، تعویض شبکه‌های ایمنی و ترافیک، افزایش ایمنی در جداکننده‌ها و دماغه‌های پل‌ها، تعویض استوانه‌های ایمنی شهر، نوسازی و بهسازی چشم‌گربه‌ای‌ها و چشم‌ببری‌ها، نصب تابلوهای متغیر خبری و نصب تابلوهای محدودیت سرعت عملیاتی آغاز شد.

وی به بهسازی و نوسازی چراغ‌های چشمک‌زن تقاطع‌ها، رنگ‌آمیزی پایه‌ها و پایه تیرها و اجرای عابر پیاده نوری داخل سطح شهر اشاره کرد و گفت: اجرای خطوط عابر پیاده و کف‌نوشته‌ها، نوسازی علایم افقی، نوسازی جداکننده‌های قطعات معابر، بهسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه و نوسازی روکش پل‌های عابر پیاده نیز در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری است که طی روزهای باقیمانده تا پایان سال عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در زمینه پارکینگ‌های طبقاتی نیز عنوان کرد: از ۱۵ اسفند تا ۲۱ فروردین پارکینگ‌های طبقاتی شهر همدان به صورت ۲۴ ساعته به خدمت‌رسانی به مردم مشغول خواهند بود.

وی در خصوص پنجشنبه پایانی سال نیز عنوان کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان، طرح‌های ویژه‌ای به منظور تسهیل عبور و مرور مردم به آرامستان در نظر دارد.