۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی همدان عنوان کرد:

آمادگی ۲۱ نیروی یگان حفاظت از اراضی ملی همدان در ایام نوروز

همدان - فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از آمادگی کامل ۲۱ نیروی یگان حفاظت از اراضی ملی همدان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، سرهنگ حمید چراغی با اشاره به آمادگی کامل ۲۱ نیروی یگان حفاظت از اراضی همدان در ایام تعطیلات نوروز اظهار داشت: کار این یگان در حفاظت از اراضی ملی تعطیل‌پذیر نیست.

وی گفت: با اولویت‌بندی و مشخص شدن مناطق حساس از نظر تخریب و تصرف، مأموران یگان حفاظت در سراسر استان به گشت‌زنی مستمر مشغول هستند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان افزود: برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو گمان می‌برند، در ایام نوروز همه جا تعطیل است و می‌توانند به حقوق بیت‌المال دست‌اندازی کنند.

وی عنوان کرد: نیروهای حفاظتی این یگان در تمام نقاط استان ۲۴ ساعته مشغول گشت و مراقبت هستند و قاطعانه با زمین‌خواری، تخریب و تصرفات اراضی ملی برخورد می‌کنند.

سرهنگ چراغی عنوان کرد: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به حریم راه‌ها و اراضی دولتی و ساخت و ساز غیر قانونی مراتب را با تلفن ۳۸۲۶۱۱۴۰ این یگان اطلاع دهند.

