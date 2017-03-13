انجام بیش از ۱۴ هزار نوبت سر تست سل در گاوداری های کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین صالحی چلیچه امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش اکیپ سل و بروسلوز شبکه دامپزشکی شهرستان کنگاور در سال ۹۵ تعداد ۱۴ هزار و ۶۲۸ نوبت سر تست سل در جمعیت دام سنگین از جمله گاوداری های صنعتی شهرستان کنگاور انجام شد.

وی افزود: شهرستان کنگاور با دارا بودن بیشترین جمعیت دام سنگین به عنوان قطب دامپروری استان کرمانشاه مطرح است و شبکه دامپزشکی این شهرستان نیز در راستای اجرای دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور، با تجهیز و راه اندازی اکیپ سل و بروسلوز اقدام به اجرای عملیات تست سل و بروسلوز در گاوداری های شهرستان کرده است.

به گفته این مقام مسئول، با انجام این عملیات در دو مرحله به فاصله ۶ ماه به تعداد ۱۴ هزار و ۶۲۸ نوبت سر تزریق توبرکولین در جمعیت دام سنگین صورت گرفت که با قرائت نتایج عملیات تست سل، تعداد ۴ راس دام راکتور سلی تشخیص داده شد.

دکتر صالحی چلیچه ادامه داد: پس از طی مراحل اداری چهار راس دام مذکور در کشتارگاه صنعتی دام بیستون ذبح و پرونده دام ها جهت پرداخت غرامت به اداره کل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردیده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگاور حجم عملیات خونگیری برای تشخیص بیماری بروسلوز در گاوداری های صنعتی این شهرستان را ۵ هزار و ۹۷۳ راس عنوان کرد و گفت: نتایج آزمایش سرم خون های اخذ شده خوشبختانه همگی منفی بود.

وی همچنین سل و بروسلوز را از جمله بیماری های مشترک و خطرناک بین انسان و دام برشمرد و خاطرنشان کرد: این بیماری ها به راحتی می توانند از طریق مصرف فرآورده های لبنی سنتی و آلوده و تماس مستقیم مصرف کنندگان را درگیر کرده و از طرفی موجبات آلودگی جمعیت دامی و گله های مولد شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی حفظ و حراست سرمایه های دامی کشور و در راستای حفظ سلامت و بهداشت مصرف کنندگان به صورت دوره ای و پیوسته اقدام به اجرای عملیات تست سل و بروسلوز در کلیه جمعیت دامی و حذف دام های بیمار در سطح کشور می کند.

دکتر صالحی چلیچه در پایان به شهروندان توصیه کرد که در راستای حفظ بهداشت و سلامت خود و خانواده از مصرف فرآورده های خام دامی به صورت فله و سنتی خودداری کرده و فرآورده های لبنی مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت مرکز بهداشت و به صورت پاستوریزه تهیه کنند.