محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۵۴۷ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۲۹ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در میدان سپاه و عملیات احتیاط حریق در حادثه نشت سوخت خودرو در خیابان باباطاهر بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط جرثقیل در آرامگاه بوعلی، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط بالابر در خیابان شهدا، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط فرد از نورگیر در جانبازان و مهار حیوانات در خیابان عمار توسط آتش نشانان به انجام رسید.