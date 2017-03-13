به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا در اولین سخنرانی خود پس از ترک کاخ سفید گفت: دوست دارم رئیس جمهوری باشم که به سرطان پایان می دهد.

بایدن که در سال ۲۰۱۵ پسر خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داد در ادامه عنوان داشت که دلیل اصلی وی در مخالفت با پیشنهاد «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا برای وارد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن بود که پس از مرگ فرزندش هیچ انگیزه ای برای رئیس جمهور شدن نداشت.

وی در ادامه با اعلام آمادگی خود برای همکاری با جمهوریخواهان در مبارزه با سرطان گفت: تنها موضوعی که امکان همکاری گسترده دموکراتها و جمهوریخواهان در مورد آن وجود دارد مبارزه با سرطان است.