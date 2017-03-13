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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۱

جو بایدن؛

دوست دارم رئیس جمهوری باشم که به سرطان پایان می دهد

دوست دارم رئیس جمهوری باشم که به سرطان پایان می دهد

معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کرد تنها زمینه ای که امکان همکاری گسترده میان دموکراتها و جمهوریخواهان وجود دارد مبارزه با بیماری سرطان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا در اولین سخنرانی خود پس از ترک کاخ سفید گفت: دوست دارم رئیس جمهوری باشم که به سرطان پایان می دهد.

بایدن که در سال ۲۰۱۵ پسر خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داد در ادامه عنوان داشت که دلیل اصلی وی در مخالفت با پیشنهاد «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا برای وارد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن بود که پس از مرگ فرزندش هیچ انگیزه ای برای رئیس جمهور شدن نداشت. 

وی در ادامه با اعلام آمادگی خود برای همکاری با جمهوریخواهان در مبارزه با سرطان گفت: تنها موضوعی که امکان همکاری گسترده دموکراتها و جمهوریخواهان در مورد آن وجود دارد مبارزه با سرطان است.

کد مطلب 3930951
عبدالحمید بیاتی

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