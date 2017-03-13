به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، ابوالفضل کتابی اظهار داشت: ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از دانش‌آموزان ناحیه یک همدان در آزمون طرح معرفت شرکت کردند.

وی گفت: مرحله ول طرح معرفت ۴ در راستای طرح‌های کشوری مصباح الهدی (امام شناسی)، مهدویت و انتظار، در مسیر شکوفایی، گفتمان‌های دینی و پاسخ به شبهات دانش‌آموزی، صحت قرائت نماز در تمام مدارس دوره‌ متوسطه اول به مرحله‌ اجرا گذاشته شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک همدان با بیان اینکه این طرح ۳هزار و ۸۰۰ دانش آموز پایه‌ نهم را زیر پوشش و آموزش خود قرار می دهد، عنوان کرد: مرحله‌ دوم این طرح اردیبهشت ماه سال آینده به صورت متمرکز استانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: دانش آموزان برگزیده به شهر مقدس قم اعزام می‌شوند و ضمن حضور در مرکز یاوران حضرت مهدی (عج)، با علما و مراجع عظام تقلید دیدار خواهند کرد.