به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، همایش «شکوه ایثار» به همت بسیج شهرداری تهران و به منظور تجلیل از خانواده های معظم شهدای آتش نشان و آتش نشانان حاضر در ۹ روز عملیات حادثه پلاسکو در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در این مراسم که همزمان با روز بزرگداشت شهدا و تکریم مادران و همسران شهدا برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای آتش نشان اظهار داشت: ما باید همیشه به یاد آتش‌نشانانی باشیم که طی ۹ روز جانانه با آتش جنگیدند و جان خود را فدا کردند.

مهدی بابایی با بیان آن که آتش‌نشانان ما جلوه شکوه و ایثار هستند و همیشه به مراد خود حضرت ابوالفضل(ع) نگاه می‌کنند، تصریح کرد: علت مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) به اکمال رساندن اخلاق بوده است و از سوی دیگر امیرالمومنین علی(ع) اوج صفات اخلاقی را ایثار معرفی می کند و ایثار شاخصه اصلی فعالیت آتش نشانان ما است. نه یک روز و یک ساعت، بلکه هر روز و هر ساعت این عزیزان همراه با ایثار است. شکوه ایثاری که در قله آن قمر منیر بنی هاشم است و ما امیدواریم ما رهرو راه شهدای کربلا باشیم.

وی آتش نشان را الگویی ملموس برای کارکنان شهرداری تهران خواند و گفت: ما افتخار می کنیم در جمع همکارانمان عزیزانی هستند که می توانند ملموس ترین الگو برای کارکنان شهرداری تهران باشند. یکی از دغدغه های ما در شهرداری تهران آن است که به سمت یک سازمان اخلاق مدار حرکت کنیم و یکی از نکات مهم آن است که ما بتوانیم الگوی ملموس را به کارکنان شهرداری تهران معرفی کنیم.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران خطاب به آتش نشانان و خانواده معظم شهدا تصریح کرد: شما بهشتیان روی زمین هستید، چرا که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند هر گاه کسی مسلمانی را ازسیل و یا آتش نجات دهد بهشت بر او وارد می شود.