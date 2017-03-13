  1. استانها
  2. همدان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان اسدآباد:

اساس فعالیت حوزه علمیه حرکت‌آفرینی و تفکر انقلابی است

اسداباد - مدیر حوزه علمیه برادران شهرستان اسدآباد گفت: اساس فعالیت حوزه علمیه حرکت آفرینی و تفکر انقلابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد انتظاری ظهر دوشنبه در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه اسداباد گفت: ترویج تفکر و حرکت آفرینی انقلابی از عملکرد ذاتی حوزه های علمیه و اساس و مبنای حوزه از ابتدا، حرکت آفرینی و تفکر انقلابی بوده است.

وی ادامه داد: در طول تاریخ اسلام و به‌ویژه تاریخ تشیع، حوزه ای وجود ندارد که انقلابی نباشد و یا انقلاب ها و حرکت ها از حوزه آغاز نشده باشد و حوزه در رأس آن نباشد بنابراین همواره افراد و مبارزاتی نیز برای اینکه نگذارند این ندا به گوش مردم برسد وجود داشته است.

انتظاری بیان کرد: انقلاب مولود حوزه است و حوزه مادر انقلاب محسوب می‌شود و امروز باید حوزه ها کوتاهی نکنند و تمام تلاش خود را برای رساندن ندای انقلاب به‌عنوان سند افتخار و آزادی حوزه ها و نظام اسلامی، به گوش جهانیان به کار گیرند.

وی اظهار داشت: ترویج تفکر و حرکت آفرینی انقلابی جزء اقتضائات ذاتی حوزه های علمیه در هر برهه ای از زمان است و این موضوع باید از سوی بزرگان حوزه تقویت شود و دولت نیز باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و تلاش کند.

