به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی صبح دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تسهیل تجارت فرامرزی استان مازندران به میزبانی بندر امیرآباد افزود: ظرفیت های بالای منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد این بندر را در شمال کشور منحصر به فرد کرده است که باید از ظرفیت های اقتصادی موجود استفاده شود.

وی گفت: در شرایط فعلی واردات و صادرات کالا از مسائل مهمی است که در بندر با قوت در حال انجام است و امیدواریم با افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه، شاهد شکوفایی بیستر بندر باشیم.

فرماندار بهشهر همچنین از سفر رئیس جمهور در سال آینده برای افتتاح چند پروژه در بندر امیرآباد بهشهر خبر داد و بیان داشت: بندر امیرآباد بعنوان بزرگترین بندر شمال کشور از ظرفیتهای بسیاری برخوردار است که در سال ۹۵، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اقدامات بسیار مناسبی از سوی مسوولان و دولتمردان دولت تدبیر و امید در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر از جمله طرح توسعه بندر و افزایش ظرفیت دو برابری آن انجام شده است.

سجادی گفت: افزایش و توسعه ظرفیت دو برابری بندر، احداث کارخانه بزرگ کاغذ با اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر، افتتاح کارخانه فولاد، افتتاح سیلو و جاده اختصاصی رستمکلا به بندرامیرآباد و...از جمله پروژه هایی است که با اعتبار و سرمایه گذاری حدود ۱۰هزار میلیارد ریالی با حضور رئیس جمهور در سال آینده افتتاح می شود.

در این جلسه به برخی موضوعات مهم همچون محدودیت و موانع توسعه تجارت فرامرزی از قبیل چگونگی تسهیل و تسریع در پاسخ به استعلام کالاهای وارداتی، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری در پایانه های صادراتی کالای سراسر استان پرداخته شد و این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به منظور رفع برخی موانع تولید کنندگان و صادر کنندگان این مناطق کمیته ای با ترکیب برخی از کارشناسان ادارات کل عضو ستاد هماهنگی تسهیل تجارت فرامرزی تشکیل شد تا این موضوعات با زمان بندی بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.