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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۹

فرماندار بهشهر:

پروژه های بندرامیرآباد با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود

پروژه های بندرامیرآباد با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود

بهشهر - فرماندار بهشهر گفت: چند پروژه با حضور رئیس جمهور، سال آینده در بندر امیرآباد افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی صبح دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تسهیل تجارت فرامرزی استان مازندران به میزبانی بندر امیرآباد افزود: ظرفیت های بالای منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد این بندر را در شمال کشور منحصر به فرد کرده است که باید از ظرفیت های اقتصادی موجود استفاده شود.

وی گفت: در شرایط فعلی واردات و صادرات کالا از مسائل مهمی است که در بندر با قوت در حال انجام است و امیدواریم با افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه، شاهد شکوفایی بیستر بندر باشیم.

فرماندار بهشهر همچنین از سفر رئیس جمهور در سال آینده برای افتتاح چند پروژه در بندر امیرآباد بهشهر خبر داد و بیان داشت: بندر امیرآباد بعنوان بزرگترین بندر شمال کشور از ظرفیتهای بسیاری برخوردار است که در سال ۹۵، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اقدامات بسیار مناسبی از سوی مسوولان و دولتمردان دولت تدبیر و امید در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر از جمله طرح توسعه بندر و افزایش ظرفیت دو برابری آن انجام شده است.

 سجادی گفت: افزایش و توسعه ظرفیت دو برابری بندر، احداث کارخانه بزرگ کاغذ با اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر، افتتاح کارخانه فولاد، افتتاح سیلو و جاده اختصاصی رستمکلا به بندرامیرآباد و...از جمله پروژه هایی است که با اعتبار و سرمایه گذاری حدود ۱۰هزار میلیارد ریالی با حضور رئیس جمهور در سال آینده افتتاح می شود.

 در این جلسه به برخی موضوعات مهم همچون محدودیت و موانع توسعه تجارت فرامرزی از قبیل چگونگی تسهیل و تسریع در پاسخ به استعلام کالاهای وارداتی، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری در پایانه های صادراتی کالای سراسر استان پرداخته شد و این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به منظور رفع برخی موانع تولید کنندگان و صادر کنندگان این مناطق کمیته ای با ترکیب برخی از کارشناسان ادارات کل عضو ستاد هماهنگی تسهیل تجارت فرامرزی تشکیل شد تا این موضوعات با زمان بندی بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کد مطلب 3930969

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