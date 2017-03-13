به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی شامگاه یکشنبه در نشست خبری پایان سال خود در آغاز این جلسه و در پاسخ به سوال شهروندانی که در قالب گزارش تصویری سوالات خود را از رئیس شورای شهر پرسیده بودند در خصوص پیگیری‌های شورای اسلامی شهر در حوزه محرومیت زدایی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین رویکردهای شورای شهر اصفهان در دوره چهارم محرومیت زدایی بوده است که با افزایش بودجه این مهم تا اندازه قابل توجهی محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ شهرداری اصفهان بودجه پیش‌بینی شده برای مناطق محروم ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، بیان داشت: باید توجه داشت که تاکنون اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است اما هنوز کارهای نکرده بسیاری نیز وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به سوال دیگر شهروند اصفهانی در حوزه روند مقابله با افزایش آلاینده‌های هوا نیز ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که به اذعان برخی از مسئولان که البته آمار دقیقی نیز نیست بیش از ۶۰ درصد از آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان ناشی از تردد خودروهاست که بخش اعظم آن را نیز خودروهای تک سرنشین شامل می‌شوند.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی تنها راه کاهش تردد خودروهای تک سرنشین در اصفهان است، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که هر دستگاهی به سهم خودش در حوزه کاهش آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان نقش ایفا کرده است که از آن جمله برنامه‌های جلوگیری از ریزگردها، افزایش و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروهای نو در سیستم حمل و نقل عمومی شهر اصفهان اجرایی شده است.

۲۰ ایستگاه سنجش آلاینده‌ها در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

امینی در ادامه با بیان اینکه شهرداری اصفهان برای سنجش میزان آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان راه‌اندازی ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: از این رو با تخصیص اعتبار در بودجه سال ۹۴ و ۹۵ شهرداری تجهیزات ۱۰ ایستگاه خریداری و تاکنون نیمی از این ایستگاه‌ها راه اندازی شده است و نیمی دیگر نیز تا نیمه اول امسال راه‌اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشته باشیم که در بودجه سال ۹۶ شهرداری اصفهان خرید تجهیزات برای راه‌اندازی ۱۰ ایستگاه سنجش آلاینده‌ها در شهر اصفهان نیز پیش بینی شده است.



رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه در خصوص بودجه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: بودجه شورا در واقع بخشی از بودجه شهرداری است که پس از تدوین به تصویب فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور می‌رسد.

بودجه ۹۶ شورای شهر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شد

وی ادامه داد: بودجه شورای شهر اصفهان در سال ۹۵ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در سال جاری حدود سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد که بیشتر این بودجه برای پرداخت حق‌الجلسه اعضای شورای شهر پرداخت می‌شود.

امینی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبار شورای شهر هزینه شده است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که سقف دریافت حق الجلسه اعضای شورای شهر اصفهان سه میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهردار اصفهان نیز حقوق دریافتی کمتر از معاونانش دارد، افزود: شاید کمتر کسی باور کند اما حقوق شهردار اصفهان حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است ضمن اینکه شهردار اصفهان سهم عمرانی و منزل را نیز قبول نکرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه در بودجه ۹۶ شهرداری اصفهان اعتبارات خوبی در حوزه فرهنگی اختصاص یافته است، ابراز داشت: بر این اساس شش درصد از بودجه عمرانی و ۱۳ درصد از هزینه های جاری شهرداری به رخدادهای فرهنگی اختصاص یافته است.

اقدامات نازک کاری در شهر تفاوت عملکرد شهردار فعلی و سابق اصفهان است

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در قالب اولین سوال در خصوص عملکرد شهردار جدید اصفهان و نزدیک بودن فعالیت‌های وی به چشم‌اندازهای شورای شهر و تفاوت مدیریت جدید شهرداری با مدیریت سابق اظهار داشت: باید این موضوع را بایگانی کرد که چرا تغییر مدیریت ایجاد شده است اما آنچه در ظاهر شهر هم دیده می‌شود بیانگر عملکرد خوب شهردار اصفهان در دوره فعلی است.

امینی با بیان اینکه در دو دهه اخیر و در برنامه اصفهان ۲۲ نیاز به توسعه سخت افزاری شهر اصفهان احساس شد و در این بازه زمانی این مهم مورد توجه قرار گرفت، اضافه کرد: این در حالی است که امروز نیاز شهر در خصوص توسعه سخت افزاری و سفت کاری اشباع شده واقدامات نازک کاری مورد نیاز بود.

وی تفاوت مدیریت فعلی و قبلی شهرداری اصفهان را در اقدامات سفت کاری و نازک کاری در شهر دانست و گفت: اقدامات نازک کاری در قالب زیباسازی، توسعه‌های فضای سبزی و ... دیده می‌شود ضمن اینکه نیازهای سفت کاری نیز در حال تحقق بخشیدن است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که در یک سال اخیر ۴۴ خیابان جدید، ۳۷ مورد پیاده رو، هشت مورد فضای فرهنگی ورزشی،‌هشت پروژه فضای سبز و تعداد زیادی پروژه‌های کلان به بهره‌برداری رسیده است که این کارنامه درخشانی را برای مدیریت جدید شهرداری شامل می‌شود ضمن اینکه هنوز کار نکرده زیادی نیز وجود دارد.

در ابلاغ جدید شهرداری‌ها افرادی زیادی حذف نمی‌شوند

وی در خصوص ساختار جدید ابلاغ شده به شهرداری‌ها نیز اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در ساختار جدید تعداد نیروهای حذف شده بسیار محدود خواهد بود و افراد زیادی از سیستم خارج نخواهند شد و بر اساس تخصص و تحصیلاتی که دارند در بخش‌های مختلف به کار گرفته خواهند شد.

امینی با بیان اینکه حذف معاونت فرهنگی اجتماعی در ابلاغیه جدید عنوان شده بود که با مخالفت کلانشهرها این بخش نیز ملغی شد، اضافه کرد: البته معاونت امور هماهنگی شهرداری در این ابلاغیه جدید با اتفاق آرا حذف می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه معاونت‌های مختلف در مناطق ۱۵ گانه شهرداری نیز ساختار جدیدی را به خود می‌گیرند، تصریح کرد: بر اساس ابلاغ جدید این معاونت‌ها به عنوان اداره تغییر نام می‌دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه برخی از عدم شفافیت‌های مالی در مناطق شهرداری اصفهان موجب سرمایه‌گریزی در شهر اصفهان شده است، ابراز داشت: از این رو شفاف سازی مالی در شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفت و با آغاز این طرح در منطقه ۱۳ تا اردیبهشت سال آینده به همه مناطق شهرداری تسری خواهد یافت که این امر موجب افزایش حضور سرمایه‌گذاران در اصفهان می‌شود.

اعمال اعضای شورای شهر در خصوص ورود به فعالیت‌های انتخاباتی زودهنگام در کارنامه‌شان ثبت می‌شود

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات زودهنگام انتخاباتی برخی از اعضای شورای شهر اصفهان اظهار داشت: تاکنون در این خصوص گزارشی ارائه نشده است اما به اعضای شورای شهر این موضوع را گوشزد کرده‌ایم که در صورت هر گونه اخبار محرمانه و غیر محرمانه در این راستا این اعمال در کارنامه آنها ثبت خواهد شد.

امینی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه هیات رئیسه شورای شهر اصفهان در خصوص برخورد با اعضای شورای شهری که بیشترین غیبت را داشته اند، ابراز داشت: تاکنون هیچ یک از اعضای شورای شهر اصفهان در این خصوص مشمول قانون نشده‌اند.