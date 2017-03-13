سرهنگ علی فکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پلیس راهور استان همدان طرح ترافیکی ویژه ای را در شب چهارشنبه پایان سال به اجرا خواهد گذاشت، گفت: از ساعت ۱۹تردد وسایل نقلیه از ابتدا و انتهای بلوار ارم همدان ممنوع خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان افزود: از ساعت ۱۹ تردد وسایل نقلیه شخصی و عمومی از میدان پژوهش به سمت میدان قائم، تقاطع سعیدیه به سمت انتهای بلوار ارم، میدان بیمه به سمت بلوار استادان و میدان بیمه به سمت بلوار شهید مصیب مجیدی (دره مراد بیگ) ممنوع خواهد شد.

فکری اظهارداشت: تمام کوچه ها و خیابان هایی که از بلوار بعثت به بلوار ارم منتهی می شوند نیز رأس ساعت ۱۹ مسدود و محدودیت ترافیکی در آنها ایجاد خواهد شد و تمام کوچه های منتهی به بلوار استادان از بلوار بعثت نیز در این ساعت مسدود خواهد شد.

وی بیان داشت: تردد موتورسیکلت ها در محدوده های اعلام شده ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد و موتورسیکلت آنان توقیف خواهد شد.

سرهنگ فکری افزود: وانت هایی که با خود مسافر حمل می کنند ضمن اعمال قانون از تردد آنها جلوگیری به عمل می آید و خودروهایی که مواد آتش زا همراه خود دارند تا پایان تعطیلات نوروزی در توقیف پلیس قرار خواهد گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان از شهروندان خواست تا در اجرای طرح ترافیکی پلیس را یاری کنند و خطاب به همشهریانی که منازل مسکونی آنها در محدوده اجرای طرح قرار دارد، گفت: در روز سه شنبه قبل از ساعت ۲۰ به منازل خود مراجعه کنند.