حجت‌الاسلام‌ سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به نوروز، از آغاز اجرای برنامه‌های نوروزی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان خبر داد و اظهار کرد: امسال این معاونت، جشن سال تحویل را با حضور هنرمندان استان در میدان گنجعلی‌خان برگزار می‌کند.

وی برگزاری تورهای نیم روزه و یک روزه‌ کرمان‌گردی با عنوان «کرمون گردون»، برای معرفی آثار و جاذبه‌های شهر کرمان برای هفتمین سال متوالی، برپایی دو نمایشگاه همزمان کتاب و محصولات فرهنگی در پارک‌های «شهید» و «مطهری» و برپایی نماز جماعت در پارک‌های محل اسکان مسافران نوروزی را از جمله کارها و اقدامات این معاونت در ایام نوروز ذکر کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان همچنین با بیان اینکه تورهای «کرمون گردون» در ایام نوروز به صورت ویژه برگزار می‌شود؛ افزود: این تور که در طول سال برای دیدن بهتر شهر کرمان و آشنایی بیشتر با تاریخچه‌ مکان‌های تاریخی این شهر برگزار می‌شود؛ در ایام نوروز به صورت ویژه و به شکل یک روزه و نیم روزه در دو مسیر متفاوت برای مسافران و شهروندان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اینکه در این تور تفریحی گردشگری، نکاتی در مورد تاریخچه مکان‌های تاریخی و گردشگری شهرستان کرمان و وقایعی که بر این مکان‌ها گذشته است؛ ارائه می‌شود که افراد کمتر شنیده و یا دیده‌اند؛ تصریح کرد: تور کرمون گردون برای اولین بار در کشور در سال ۹۰ در شهر کرمان برگزار شد و بعد از استقبال خوب از آن، به عنوان الگو در سایر شهرهای کشور استفاده و راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه شماره تلفن ۳۲۵۳۳۸۳۵ -۰۳۴ را به راهنمایی مسافران سطح شهر به صورت ۱۶ ساعت کاری اختصاص داده‌ایم؛ تصریح کرد: برپایی تورهای شهری برای مراکز خیریه در ایام نوروز از دیگر اقدامات این معاونت برای این ایام است.

وی همچنین از استقرار ۱۵ ایستگاه راهنمای مسافران نوروز با نام ایستگاه «از من بپرس» در ورودی‌ها و نقاط مختلف و به خصوص پرتردد شهر کرمان خبر داد و گفت: این معاونت به تهیه و چاپ کامل‌ترین نقشه‌ی گردشگری شهر کرمان به تعداد ۱۰۰ هزار نسخه اقدام کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان افزود: همچنین بیش از هزار متر بیلبورد، سازه‌های تبلیغاتی و بنرهایی ویژه نوروز و خوش‌آمدگویی و اطلاع‌رسانی برنامه‌های نوروزی در سطح شهر نصب شده است.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: برای ایام نوروز، ۵۰ هزار اقلام تبلیغاتی نیز برای معرفی شهر کرمان و آموزش مسائل شهروندی تهیه کرده‌ایم که بین شهروندان و مسافران توزیع خواهد شد.

وی به برگزاری مسابقه‌ی عکس خویش انداز (سلفی) با جاذبه‌های گردشگری کرمان نیز اشاره کرد و گفت: افراد می توانند عکس‌های خود را در این زمینه به شماره ۹۰۱۵۱۶۸۲۳۷ تلگرام و در این مسابقه شرکت کنند و بعد از داوری، به عکس‌های برتر جایزه اهدا می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان ادامه داد: تمام برنامه‌های مذکور با حضور بیش از ۵۰ نفر از افراد با تجربه و آموزش دیده در این زمینه در ایام نوروز برگزار می‌شود.