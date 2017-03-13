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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۳

برای نیمسال دوم تحصیلی؛

جزئیات ثبت نام در دوره های علمی کاربردی فردا اعلام می شود

جزئیات ثبت نام در دوره های علمی کاربردی فردا اعلام می شود

جزئیات ثبت نام در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی فردا سه شنبه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۱۳۹۵ فردا سه شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۵ اعلام می شود.

متقاضیان شرکت در پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از جزئیات آن مطلع شوند.

کد مطلب 3930979

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