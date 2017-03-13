جزئیات ثبت نام در دوره های علمی کاربردی فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفهای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی حرفهای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ - ۱۳۹۵ فردا سه شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۵ اعلام می شود.
متقاضیان شرکت در پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفهای و همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی حرفهای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از جزئیات آن مطلع شوند.
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