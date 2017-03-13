جشنواره فیلم های نوروزی شبکه یک سیما/ فهرست آثار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی «دکل»، «سرآشپز»، «حرکت پنگوئن»، «بادیگارد»، «ایپ من۳»، «غول پول» و «جنون رقابت۲» از جمله این فیلم ها است که هر روز راس ساعت ۱۶ از شبکه یک پخش می شود.

دکل

این فیلم حادثه ای با نام اصلی Deepwater Horizon محصول ۲۰۱۶ هنگ کنگ و آمریکاست که پیتر برگ آنرا کارگردانی کرده است. مارک والبرگ، کیت هادسن، کرت راسل و جان مالکویچ در این فیلم ایفای نقش کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مایک ویلیامز که روی دکل نفتی دیپواترهورایزون در خلیج مکزیک کار می کند عازم ماموریت می شود. این دکل بزرگترین دکل اکتشاف نفت شناور آمریکاست که در سواحل مکزیک مشغول به کار است. شرکت نفت و چند شرکت سرمایه گذار تصمیم می گیرند دکل را که از قطعات سرهم ساخته شده جمع آوری کرده و به جای دیگری منتقل کنند. دکل ۲۴ اسفند ۹۵ پخش می شود.

سرآشپز

فیلم سینمایی سرآشپز محصول سال ۲۰۱۵ آمریکا است که جان ولز این اثر را کارگردانی کرده است. در خلاصه داستان این فیلم حادثه ای آمده است: آدام جونز سرآشپز با استعدادی است که پس از ترک اعتیاد به مواد مخدر تصمیم می گیرد به دنیای آشپزی بازگردد. او به رستوران دوستش تونی می رود و او را مجبور می کند تا در آشپزخانه اش به او فرصتی دوباره دهد. تونی با اکراه این موضوع را می پذیرد و آدام از چند آشپز دیگر از جمله زنی به نام هلن که در کار آشپزی استعداد دارند دعوت می کند تا به او بپیوندند. بردلی کوپر، سیئنا میلر و دنیل برول در این فیلم ۹۰ دقیقه ای بازی کردند. فیلم سینمایی سرآشپز ۲۷ اسفند پخش می شود.

حرکت پنگوئن

The Pinguin Move نام اصلی این فیلم ایتالیایی است که در سال ۲۰۱۳ کلودیو امن دولا آن را کارگردانی کرده است. ادواردو لئو، ریکی ممفیس و اینو فانتاستی چینی در آن بازی کردند. این فیلم در ژانر ورزشی است و در خلاصه آن آمده است: برونو که با همسرش ایو و پسرش یوری زندگی می کند در یک موزه به عنوان نظافتچی مشغول کار است. او و دوستش سالوادر که در موزه با هم همکارند هر شب پس از اتمام نظافت، تلویزیون تماشا می کنند. یک شب مسابقات جهانی کرولینگ در حال پخش است و مفسر مسابقه خبر می دهد که دور جدید رقابتها در این رشته ورزشی در کشور ایتالیا برگزار می شود و از علاقمندان دعوت می کند تا در این رقابتها شرکت کنند. برونو که مردی خیالپرداز است تصمیم می گیرد... این فیلم ۲۸ اسفند روی آنتن می رود.

طلای سیاه

علاقه مندان می توانند فیلم سینمایی ایرانی طلای سیاه را ۲۹ اسفند همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت از شبکه یک تماشا کنند. محمدرضا ورزی کارگردان طلای سیاه است که خلاصه ای از سریال معمای شاه درباره ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران است.

بادیگارد

فیلم سینمایی بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا محصول ۱۳۹۴ ایران است. پرویز پرستویی، مریلا زارعی، پریوش نظریه، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، محمود عزیزی، امیرآقایی و فرهاد قائمیان بازیگران این فیلم سیاسی هستند که قرار است ۳۰ اسفند از شبکه یک پخش شود. موضوع این فیلم درباره بادیگاردی است به نام حیدر که وظیفه حفاظت از مسئولان بلند پایه کشور را برعهده دارد. حیدر شخصیت آرمانگرایی است که مسائلی را در کارش می‌بیند و این مسائل او را نسبت به کارش دچار تضاد و شک و تردید می‌کند.

مردی به نام ایپ ۳

این فیلم به کارگردانی ویلسون ایپ، محصول مشترک دو کشور چین و هنگ کنگ است که در سال ۲۰۱۵ تولید شده است. این فیلم موضوعی حادثه ای دارد که در آن دانی ین، لین هونگ و جین ژانگ ایفای نقش کردند. این فیلم در سال ۱۹۵۹ و در هنگ کنگ اتفاق افتاده است. او مربی هنرهای رزمی به ویژه کونگ فو به سبک وینگ چان است. روزی عده ای از اراذل و اوباش تحت ریاست شخصی به نام فرانکی، به مدرسه ای که پسر ایپ من در آن درس می خواند، می روند و آنجا را به هم ریخته و می خواهند مدیر مدرسه را مجبور به فروش ملک مدرسه بکنند. در این موقع ایپ من که در آن نزدیکی بوده و متوجه قضیه می شود، وارد عمل شده و... و. این فیلم روز اول فروردین ۹۶ به روی آنتن خواهد رفت.

در دل دریا

در دل دریا با نام اصلی In the Heart of the Sea محصول ۲۰۱۵ سه کشور استرالیا، آمریکا و اسپانیا است که موضوعی حادثه ای دارد. ران هاوارد کارگردان و کریس همسورس، کیلیان مورفی و براندن گلیسون بازیگران این فیلم سینمایی هستند. در دل دریا روز دوم فروردن پخش می شود و در خلاصه داستان آن آمده است: در سال ۱۸۵۰ نویسنده معروف هرمن ملویل برای تکمیل رمان خود به جزیره نانتاکت در نیوانگلند می رود و با اصرار فراوان از آخرین بازمانده کشتی صید نهنگ اسکس، توماس نیکلسون می خواهد تا ماجرای غرق شدن کشتی را برای او بازگو کند. هرمن ملویل براساس سرگذشت توماس و همراهانش در اواخر سال ۱۸۵۰ رمان خود به نام موبی دیک را منتشر کرده و به موفقیت بزرگی دست می یابد.

غول پول

غول پول فیلمی است حادثه ای که جورج کلونی، جولیا رابرتز و جک اوکانل در آن ایفای نش کردند. این فیلم آمریکایی در سال ۲۰۱۶ توسط جودی فاستر ساخته شده است که در خلاصه داستان آن آمده است: لی گیتز یک مجری تلویزیونی مشهور است و هر هفته برنامه ای زنده به نام غول پول روی آنتن می برد. او در این برنامه سهام های در حال صعود را به جوانان معرفی می کند تا از طریق اینترنت بر روی آن سرمایه گذاری کنند. یک شب در حین اجرای برنامه زنده جوانی به نام کارل بودول به بهانه آوردن غذا وارد استودیو می شود و روی او اسلحه می کشد... سوم فروردین این فیلم به روی آنتن خواهد رفت.

جنون رقابت ۲

جنون رقابت ۲ را هالوارد برین کارگردانی کرده است که آندرس باسمو کریستینسن، وگار هوئل و سون نوردین در آن بازی کردند. این فیلم ماجراجویانه محصول ۲۰۱۶ آمریکاست که چهارم فروردین پخش خواهد شد. روی که یک راننده حرفه ای در مسابقات اتومبیلرانی است پس از ۲ سال از زندان آزاد می شود. یک راننده حرفه ای و رقیب او در مسابقات شب آزادی او به سراغش آمده و پیشنهاد یک کورس زمستانی را می دهد اما روی قبول نمی کند. او توسط همسر سابقش متوجه می شود که دخترش نینا به همراه نامزد خود در این مسابقه حضور دارد. او راهی این مسابقه می شود تا جلوی دخترش را بگیرد. این فیلم چهارم فروردین پخش می شود.

عبور

فیلم سینمایی عبور محصول مشترک چین و هنگ کنگ است که جان وو آنرا در سال ۲۰۱۵ ساخته است. فرانک. ام. آهرن، شان کونگ و تاکشی کانشیرو در این فیلم حادثه ای ایفای نقش کردند و در خلاصه داستان آن آمده است: یان زکون یک پزشک چینی اهل تایوان است که به جای برادر مریضش به اجبار به جنگ می رود. او در جنگ توسط ارتش ژاپن اسیر می شود. ارتش چین در این جنگ پیروز شده و تایوان را به تصرف خود درمی آورد. همسر یان زکون به نام ماساکو که اصلیتی ژاپنی دارد از تایوان اخراج شده و وقتی که یان زکون از جنگ بازمی گردد خانه اش را خالی و پر از یادگارهای همسرش می یابد... علاقه مندان به فیلم های حادثه ای می توانند روز پنج فروردین نظاره گر این فیلم باشند.

هفت جنگجو

هوانگ یان یان کارگردان این اثر تاریخی است که سال ۲۰۱۳ دو کشور هنگ گنگ و چین آنرا ساختند. از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی می توان به اریک تی سانگ، فلیکس وونگ و ژی ژی لئونگ اشاره کرد. خلاصه داستان ۷ Assassins: تیت وان که علیه حکومت ستمگر پادشاهی چین مبارزه می کند در مرز با عده ای قاچاقچی اسلحه قرار می گذارد تا در ازای پرداخت مقدار زیادی طلا از آنها اسلحه بخرد و ارتش خود را در مقابل سربازان حکومتی تجهیز کند. شاهزاده ای که از طرف حکومت مسئول شهر مرزی است از این قرار آگاه شده و به تیت وان و سربازانش حمله می کند. تیت وان متواری شده و به روستایی کوچک در دل یک دره پناه می برد. کدخدای روستا که خود از دلاوران جنگاوران قدیمی بوده و به کمک تیت وان می آید تا... ششم فروردین ۹۶ این فیلم به روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

ماهی سیاه کوچولو

این فیلم در بستر تاریخی دهه شصت و مبارزات چریکی نیروهای چپ در شمال کشور و در قیام آمل روایت می‌شود و درباره یک زن به نام شهرزاد معروف به ماهی سیاه کوچولو است که برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده و حالا با دو شخصیت دیگر آشنا می‌شود و مباحث ایدئولوژیک درباره مبارزه و نقد تفکر چپ میان آنها در می‌گیرد. این فیلم سینمایی به کارگردانی مجید اسماعیلی محصول ۱۳۹۴ ایران است که مریلا زارعی، مصطفی زمانی، همایون ارشادی و جمشید گرگین در آن بازی کردند. ماهی سیاه کوچولو که ژانری سیاسی دارد هفتم فروردین ساعت ۱۶ پخش می شود.

آخرین مهلت

آخرین مهلت با نام اصلی ۳ Days to Kill به کارگردانی ام. سی. جی محصول سال ۲۰۱۴ دو کشور آمریکا و فرانسه است. کوین کاستنر، هایلی اشتاینفلد، کانی نیلسن از بازیگران این فیلم حادثه ای هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اتان که یک آدمکش حرفه ایست در یک ماموریت زخمی شده و راهی بیمارستان می شود. وقتی در بیمارستان به هوش می آید پزشکان به او خبر می دهند که دچار بیماری ناشناخته ای شده و فقط سه ماه دیگر زنده است. اتان که سالها قبل همسر و دخترش را ترک کرده است به سوی آنها بازمی گردد تا سه ماه باقی مانده از عمرش را با آنها بگذراند اما... هشتم فروردین زمان پخش این فیلم سیمایی جذاب حادثه ای – خانوادگی است.

پلیس های تقلبی

این فیلم با نام اصلی Two Thumbs Up محصول ۲۰۱۵ کشور هنگ کنگ است که ژانری حادثه ای دارد. هو لئو لائو کارگردان و فرانسیس چون یو، سیمون یام و لئو کوو بازیگران آن هستند. خلاصه داستان: بیگ فا که تازه از زندان آزاد شده است با دوستانش قرار می گذارد با پوشیدن لباس پلیسها خود را پلیس مرز معرفی کرده و با گشتن آمبولانس پول جاسازی شده را بدست آورند. دوستانش موافقت کرده و با تهیه لباس و ساخت ماشین پلیس خود را برای انجام کار آماده می کنند... این فیلم روز نهم فررودین از شبکه یک سیما به روی آنتن خواهد رفت.

خانواده بی نظیر

خانواده بی نظر محصول کشور ژاپن است که داستان یک خانواده را روایت می کند. یوجی یامادا درسال ۲۰۱۶ آنرا ساخته است و ایزائو هاشی زوم، کازیکو یوشییوکی و ماساهیکو نیشیمورا از بازیگران اصلی آن هستند. در خلاصه داستان خانواده بی نظیر آمده است: کازوکو به همراه شوهرش پس از ۵۰ سال زندگی مشترک دارای سه فرزند و دو نوه می شوند. آنها با پسر بزرگ، عروس و نوه هایشان در یک خانه ساکن هستند. کازوکو تصمیم می گیرد از همسرش ایسائو جدا شود. بچه ها از شنیدن این خبر شوکه می شوند. آنها که هر یک درگیر مشکلات مربوط به کار و زندگی خود هستند جلسه ای خانوادگی تشکیل می دهند تا به این مشکل رسیدگی کنند... پنج شنبه ۱۰ فروردین زمان پخش خانواده بی نظیر است.

بهترین ساعات

فیلم سینمایی The Finest Hours یا بهترین ساعات محصول ۲۰۱۶ کشور آمریکاست که گرگ گیل اسپای آنرا کارگردانی کرده است. بهترین ساعات ساختاری خانوادگی – حادثه ای دارد که جمعه ۱۱ فروردین از شبکه یک سیما پخش می شود. کریس پین، کیسی افلک و بن فاستر از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند که در خلاصه داستان آن آمده است: برنی وبر افسر گارد ساحلی از دختر مورد علاقه اش میریام خواستگاری می کند. میریام که شغل او را بسیار پرخطر می پندارد کمی در ازدواج با او تردید دارد. برنی با اصرار او را راضی می کند. برنی به دفتر گارد می رود تا از رییسش ریچارد چند روزی مرخصی بگیرد و به کارهای مربوط به ازدواجشان رسیدگی کند. ریچارد می گوید که یک نفت کش در طوفان گرفتار شده است و برنی باید برای نجات جان افراد آن راهی دریا شود. شدت طوفان بسیار بالاست و برنی و سایر اعضای گارد ساحلی می دانند که بازگشت از این دریا غیر ممکن است ولی ...

روباه

این فیلم مرتبط با مسائل امنیتی و جاسوسی در حوزه انرژی هسته‌ای کشور است که بهروز افخمی آنرا در ژانری سیاسی ساخته است. روباه در سال ۱۳۹۳ شده است که حمیدگودرزی، مرجان شیرمحمدی، آرش مجیدی و بابک حمیدیان در آن ایفای نقش کردند. شنبه ۱۲ فروردین همزمان با روز جمهوری اسلامی ساعت ۱۶ این فیلم سینمایی روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

سفر به کوهستان

سفر به کوهستان با نام اصلی A Walk in the Woods محصول ۲۰۱۵ آمریکا است که روز سیزده فروردین از شبکه یک پخش می شود. کن کاپیز کارگردان این فیلم کمدی است که رابرت ردفورد، نیک نولت و اما تامسون در آن بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم ۸۸ دقیقه ای آمده است: بیل برایسون نویسنده ای است که مدتاست دست به قلم نبرده و در زندگی احساس رکود می کند. او که در آستانه پیری است پس از حضور در مراسم ختم یکی از دوستانش تصمیم می گیرد قبل از مرگ کاری متفاوت در زندگیش انجام دهد. او می خواهد در کوهستان آپالاچین به کوهنوردی بپردازد. در سفر آنها متوجه محدودیتهای جسمانی خود شده و سفرشان را نیمه کاره رها می کنند. بیل با اینکه در سفر خود موفق نیست اما پس از بازگشت دست به قلم می برد و داستان این کوهپیمایی را می نویسد.