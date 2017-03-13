۱۹ نمایشگاه بهاره در مازندران دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان با اعلام اینکه امسال در پنج محور نظارتی فعال هستیم، ادامه داد:در قالب ۲۰ هزار بازرسی با ۳۰۰ بازرس بر استاندارد های نمازخانه ها، واحدهای بین راهی، غذا خوری ها، طرح دریاو فعالیت‌های اقتصادی اقامتی و پذیرایی نظارت می کنیم.

وی گفت: ۱۹نمایشگاه‌ بهاره در سطح استان در دست اجرا است که حدود یک‌هزار و ۶۰۰ غرفه با فروش فوق العاده و با تخفیف۵ تا ۳۰اجناس خود را به فروش می رسانند.

همچنین، دکتر روحانی‌زاده مسئول کمیته خدمات بهداشتی و سلامت و محیط زیست ستاد سفر و نماینده دانشگاه علومپزشکی مازندران، گفت: ۳۱ پایگاه شهری، ۵۲ پایگاه جاده ای و ۱۶ ایستگاه سلامت برای ارائه خدمات پزشکی فعالیت خواهند کرد.

وی به فعالیت ۱۴۳ آمبولانس در استان اشاره کرد و یاد آور شد: یک دستگاه اورژانس هوایی و درمانگاه ها و مراکز بیمارستانی خصوصی و دولتی به طور شبانه روزی انجام وظیفه می کنند.

دکتر روحانی زاده، با بیان اینکه درمانگاه های خصوصی ، شبانه روزی و درمانگاه های دندانپزشکی و بیمارستانهای ما در ایام نوروز ، کشیک دارند، ادامه داد: مراکز تصویربرداری و کشیک های مراکز خصوصی هم در این ایام فعال هستند.