۳ صیاد غیرمجاز در ساحل گهرباران دستگیر شدند

حجت الاسلام سید جواد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی ساحل گهرباران و برخورد قاطع و قانونی با صیادان غیرمجاز، به مقر یگان حفاظت منابع آبزیان واقع در گهرباران اعزام و گشت زنی در ساحل گهرباران صورت گرفت.

وی ادامه داد: در حین گشت زنی ملاحظه شد که عده زیادی از صیادان غیرمجاز اقدام به گستراندن تورهای ماهیگیری در سطح وسیعی از ساحل دریا کرده و اقدام به احداث کومه های بلوکی و پلاستیکی فراوان در ساحل کرده اند که با دستور و هدایت قایق گشت زنی به ساحل، صیادان غیرمجاز به محض تشخیص هویت افراد حاضر، با رها کردن تراکتور و قایق غیرمجاز اقدام به فرار کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود افزود: در این راستا تراکتور، قایق غیرمجاز و ماهی های صید شده غیرمجاز توقیف شد و همچنین در این خصوص سه نفر دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه کیفری دادگاه میاندرود معرفی شدند.

حجت الاسلام هاشمی ادامه داد: بعد از دستگیری افراد فوق الذکر، سایر صیادان غیرمجاز حاضر در ساحل نیز با جمع آوری قایق های غیرمجاز خود، متواری شدند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای ساماندهی ساحل گهرباران و برخورد قاطع با صیادان غیرمجاز، در منطقه گهرباران، دادستانی میاندرود کلیه کومه های ذکر شده را نیز تخریب خواهد کرد.