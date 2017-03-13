تبیین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه برای جامعه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و مراسم یوم الله ۱۲ فروردین افزود: با توجه به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گسترش فرهنگ و سبک زندگی ایشان برای جامعه با برگزاری برنامه هایی شایسته این ایام نیاز است.

خاضع با بیان اینکه بشریت باید حضرت فاطمه(س) را به عنوان الگوی خود در جامعه قرار دهند تاکید کرد: زنان نقش بسیار مهمی در گسترش تربیت نیروی انسانی و دیگر ابعاد فرهنگی جامعه دارند.

وی با اشاره به اهمیت افزایش امنیت اخلاقی در جامعه بیان داشت: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب امنیت فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی در جامعه را افزایش می دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایجاد فضا سازی شهری، تزئینات شهری و ظرفیت سازی برای شناخت بیشتر و بهتر از شخصیت والای حضرت فاطمه(س) را لازم دانست.

خاضع با اشاره به قرار گرفتن روز بزرگ جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین گفت: این روز فرصت مناسبی برای بازخوانی آرمان های انقلاب اسلامی و آگاه سازی بیشتر نسل جوان نسبت به ظرفیت محتوایی و جوانب انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: روز جمهوری اسلامی روز تثبیت و استقرار نظام است و روزی است که باید ارزش ها و ظرفیت های آن تبیین شود.

وی افزود: متولیان اقدامات لازم در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه های ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و یوم الله ۱۲ آبان را انجام دهندـ