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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۷

در جاده قدیم قم - تهران به وقوع پیوست؛

تصادف پراید و تریلی با ۳ کشته و یک مجروح

تصادف پراید و تریلی با ۳ کشته و یک مجروح

قم - برخورد شدید یک دستگاه خودروی پراید با تریلی در جاده قدیم قم به تهران باعث کشته شدن سه نفر و مجروح شدن یک نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر تصادف یک دستگاه تریلی با خودروی پراید که حدود ساعت ۵ صبح امروز دوشنبه در جاده قدیم قم به تهران به وقوع پیوست، سه نفر کشته و یک نفر مجروح شد.

شدت برخورد در این تصادف به حدی بود که با وجود حضور به‌موقع پرسنل اورژانس ۱۱۵ امکان هیچ‌گونه اقدام فوریتی نبود و هر ۳ نفر فوتی این تصادف که آقایان حدود ۲۰ تا ۳۰ سال بودند در صحنه حادثه جان دادند.

یک مجروح این تصادف هم که وضعیت وخیم داشت پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.

کد مطلب 3931000

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